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Ebola 5 günde 27 can aldı

Kongo'da, 2018'in Temmuz'unda başlayan ebola salgını nedeniyle ölümler devam ediyor. Ülkede son 5 günde, ebola nedeniyle ölenlerin sayısının 27 olduğu belirtildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:53
Ebola 5 günde 27 can aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuz ayında başlayan ebola salgınında son 5 günde 27 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise bu kayıplarla birlikte 1946'ya çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 3 bin 69 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 958 kişide ebola virüsüne rastlandı.

Bakanlık verilerinde, eboladan 1946 kişinin yaşamını yitirdiği, 111 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen eboladan kaynaklandığı aktarıldı.

Yapılan tedaviyle ebola virüsü taşıyan 918 kişi sağlığına kavuşurken, 94 hastanın ise tedavisi sürüyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, geçen hafta, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırma kapsamında KDC'deki yaklaşık 700 ebola virüsü taşıyan hastalarda "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçların denendiğini duyurmuş, vakaların yüzde 94'ünde de tedaviye olumlu yanıt alındığını açıklamıştı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, bunlardan 11 bininden fazlası ölmüştü.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:53
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  2. KDC
  3. KDC Sağlık Bakanlığı
  4. ebola

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