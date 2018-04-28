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Ebeveynlerin internete düşkünlüğü çocukların dil gelişimini olumsuz etkiliyor

BBC’de bir radyo programında İngiltere'de yaşanan bir probleme değinildi. Fakat konu hepimizi ilgilendiriyor çünkü evde internet kullanma oranı ülkemizde oldukça arttı. Artık ebeveynler çocuklarıyla ilgilenmek yerine sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:48
Ebeveynlerin internete düşkünlüğü çocukların dil gelişimini olumsuz etkiliyor

Programda okula başladığında kendi ismini bilmeyen çocuk sayısının her geçen gün arttığına dair bir tartışma gerçekleşti. Öğretmenler, çocukların konuşarak iletişime geçemediklerinden bahsediyor.

 

"ÇOCUKLARA NASIL KONUŞACAKLARINI ÖĞRETMEME HATASINA DÜŞÜYORLAR"

Anne-babalar internette veya televizyon önünde fazla vakit geçirdikleri için çocuklarıyla ilgilenmeyi ihmal edip, çocuklarına nasıl konuşacaklarını öğretmeme hatasına düşüyorlar.

 

ÇOCUK, İSMİNİ DAHİ BİLMİYOR!

En kötüsüyse, birçok çocuk 4 yaşında olmasına rağmen kendine ait bir adının olup olmadığının dahi farkında değil.

Öğretmenler, küçük çocukların 2 yaşından itibaren aileleriyle daha haşır neşir olmaları gerektiğini ifade ediyor.

 

EBEVEYNLER EKRAN ÖNÜNDE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİYOR

Mençıstır’da bir başöğretmen bu problemin, velilerin evde birbirleriyle konuşmaktan ziyade eğlence amaçlı bilgisayar ve televizyon karşısında daha çok vakit harcanmalarından kaynaklandığını belirtti.

Bir zamanlar aileler karşılıklı konuşmaya daha çok vakit ayırıyordu. Günümüzdeyse evlerde DVD’ler, internet, televizyon var ve böylece iletişimin esas kısmını oluşturan konuşma azalıyor.

 

KONUŞMA PROBLEMİ YAŞAYANLARIN SAYISI % 58 ARTTI

Son 5 yılda okula yeni başlayan çocuklarda konuşma problemi yaşayanların sayısı %58 arttı.Araştırmacılar bu meselenin, öğrenme ve sosyalleşme güçlüğü yaşamanın sebeplerini oluşturmada öncülük edeceğini söylüyor.

 İngiltere'de hükümetin konuyla baş etmek için milyonlarca pound yatırım yaptığını söyleyen yetkililer, farkındalığı artırmak için daha büyük kampanyaların yürütüldüğünden bahsediyorlar.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:48
  1. internet bağımlılık
  2. çocuk konuşma bozukluğu
  3. sağlık

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