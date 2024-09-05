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Aktüel Ebeveynlerin dikkatine! YouTube, ebeveyn denetim özelliğini duyurdu: Onları korumayı amaçlayan uygulama
Aktüel

Ebeveynlerin dikkatine! YouTube, ebeveyn denetim özelliğini duyurdu: Onları korumayı amaçlayan uygulama

Yeniakit Publisher
2024-09-05 19:50:00 - 2024-09-05 19:54:43
Ebeveynlerin dikkatine! YouTube, ebeveyn denetim özelliğini duyurdu: Onları korumayı amaçlayan uygulama

YouTube, çocuk hesapları için yeni bir ebeveyn denetim özelliği başlattı. Ebeveynler, çocuklarının hesaplarını kendi hesaplarına bağlayarak etkinliklerini izleyebilecek. Bu sayede yeni video yüklemeleri ve yorumlar gibi faaliyetlerden haberdar olabilecekler

KANAL ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLDİRİMLER ALACAK

İsteğe bağlı özellik, ebeveynlerin YouTube hesaplarını çocuklarının hesabına bağlayarak platformdaki çevrimiçi etkinlikleri hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor.

Bağlandıktan sonra ebeveynlerin yeni video yüklemeleri, abonelikler ve gönderilen yorumlar gibi çocuklarının kanal etkinliği hakkında bildirimler alacakları kaydedildi.

Ebeveynler ayrıca canlı yayın başlatmak gibi önemli olaylar hakkında e-posta uyarıları alacaklar.

ALGORİTMA ETKİLENMEYECEK

Ancak YouTube, hesapların bağlanmasının algoritma aracılığıyla gençlere önerilen içeriği etkilemeyeceğini söylüyor.

100 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK İZLEYİCİYE ULAŞIYOR

YouTube, çocuk ve gençlere yönelik ürün ve kontrolleriyle her ay 100 milyondan fazla çocuk izleyiciye ulaşıyor.

Video platformu, bu özelliği Gençlik ve Aileler Danışma Komitesi'nin katkılarıyla geliştirdi.

Bu özellik, 13 yaşın altındaki küçük çocuklar için mevcut ebeveyn denetimlerini temel alıyor.

Yeni kontroller, çevrimiçi hizmetleri kullanmak için yasal yaşta olan ancak yine de ebeveyn rehberliğinden yararlanabilecek gençler içindir.

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