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Kadın - Aile Ebeveynlere tavsiye! Çocuklara virüs eğitimi verin
Kadın - Aile

Ebeveynlere tavsiye! Çocuklara virüs eğitimi verin

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, ebeveynlere tavsiyede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:31:00 -
Ebeveynlere tavsiye! Çocuklara virüs eğitimi verin

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, ebeveynlere yüz yüze eğitim öncesinde çocuklarına maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında eğitim vermesi önerisinde bulundu. Nasıroğlu, “Kendini koruma, sosyal mesafe, maske kullanma eğitimleri verildikten sonra çocukların okula başlatılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

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