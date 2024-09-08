Ebeveynler dikkat! İşte okul başarısının sırrı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz yıllarda yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması Raporu’na göre; 7-8 yaş grubu çocuklarda fazla kiloluk sıklığı yüzde 14,6, obezite sıklığı ise yüzde 9,9 olarak açıklandı. Okul döneminde günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiren çocuklar için sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Okula giden çocukların yemek yeme düzenleri teneffüs araları da dikkate alınarak planlanabilir. Sabahçı, öğlenci veya tam gün olan okulların günlük eğitim sürelerine göre; evdeki öğünlere destekleyici olarak gün içinde mutlaka ara öğünler planlanarak beslenme düzeni oturtulmalıdır. Beslenme çantasına hazır gıdalar yerine mutlaka evde hazırlanmış gıdalar koyulmalı, çantada mutlaka su bulunmalıdır” diye konuştu.

Beslenme çantasında neler olmalı?

Çocuğun yaşının, hangi öğünde yiyeceğinin ve bir öğünde ne kadar yiyecek tüketebileceğinin göz önüne alınması gerektiğini aktaran Doç. Dr. Uzel, “Besin değeri yüksek, doğal ve kolay taşınır yiyecekler ile menü oluşturulmalıdır. Özellikle kuruyemişler ve kuru meyveler hem çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği hem de enerji vereceği için beslenme çantasında yer alabilir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için çocuğunuzun beslenme çantasında süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllardan oluşan 4 temel besin grubundan besinlerin mümkün olduğunca bulunmasına özen gösterilmelidir. Haşlanmış yumurta hem yüksek miktarda protein içermesi hem de uzun süre tokluk hissi vermesi bakımından iyi bir tercih olabilir” ifadelerine yer verdi.

Beslenme çantasındaki gıdaların doğru şekilde muhafaza edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Uzel, şu bilgileri aktardı:

“Kutu süt, ayran, yoğurt ve tek porsiyonluk kahvaltılık peynirlerden birinin beslenme çantasında bulunması önemli. Kutu sütler açılmadığı sürece oda sıcaklığında son kullanma tarihine kadar tazeliğini koruyabilir. Ayran, yoğurt, peynir gibi diğer süt kaynaklı gıdaların iyi saklama şartlarında muhafaza edilmesi gerekir. Bu amaçla yalıtımı olan ya da iç kenarlarına buz kalıpları yerleştirilmiş bir beslenme çantası hazırlamak en doğru ve ideal olan durumdur.”