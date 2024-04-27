Ebeveynler aman dikkat! Son zamanlarda görülme sıklığı arttı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, son dönemde çocuklarda sıkça görülen el ayak hastalığı, parklarda bulaşma riski taşıdığını belirtti.

El ayak hastalığının, genellikle Coxsackie virüsü veya Enterovirüs 71 gibi virüsler tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalık olduğunu aktaran Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, “Belirtileri arasında ateş, boğaz ağrısı, ağız içi yaraları, el ve ayaklarda döküntüler yer alır. Özellikle 10 yaş altı çocuklarda daha sık görülür ve yayılma potansiyeli yüksektir” diye konuştu.

“Yaz aylarında ve sıcak havalarda bu risk daha da yüksek olabilir"

Hastalığının temas yoluyla da kolayca bulaşabileceğini belirten Dr. Seringeç, “Parklarda ve oyun alanlarında, çocukların bir arada oynaması ve ortak ekipmanları kullanmasıyla virüsün yayılma riski artıyor. Özellikle yaz aylarında ve sıcak havalarda bu risk daha da yüksek olabilir” dedi.

“Belirtiler görüldüğünde mutlaka bir hekime başvurulmalıdır”

Çocukların parklarda oynadıktan sonra veya ortak ekipmanları kullandıktan sonra ellerini mutlaka sabun ve suyla yıkaması gerektiğini aktaran Dr. Seringeç, “Alkol bazlı el dezenfektanları da kullanılabilir. Piknik alanları, kamuya açık havuzlar ve diğer toplu kullanım alanları da virüsün yayılma potansiyeli taşır. Bu alanlarda da dikkatli olunmalıdır. El ayak hastalığı genellikle hafif seyreder ve çoğu zaman kendiliğinden iyileşir. Ancak bazı vakalarda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir, bu nedenle belirtiler görüldüğünde mutlaka bir hekime başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.