Eber Gölü çevresindeki kamışlık alanda yangın

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Eber Gölü'nün çevresindeki kamışlık alanda yangın çıktı.

Adaköy mevkisindeki kamışlık alanda akşam saatlerinde 7 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede kamış biçen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Göl kenarına gelen itfaiye ekipleri, bozuk zemin ve bataklık nedeniyle yanan alana ulaşamadı.

Eber Gölü Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Kalay, gazetecilere, göl çevresindeki kamışlık alanların uzun süredir yandığını söyledi.

Kamışların bölge halkının geçim kaynağı olduğunu dile getiren Kalay, "Yangınların nasıl çıktığı konusunda bazı iddialar var. Özellikle bölgede kamış biçen insanlar arasında çıkan tartışma ve anlaşmazlık nedeniyle çıktığı çok söyleniyor. Yine, göl sularının çekilmesi sonucu kendilerine tarım arazisi kazandırmak isteyen vatandaşların yaktığı dillendiriliyor. Bu sebeplerden dolayı göl çevresindeki kamışlık alanlar her gün yanıyor." ifadelerini kullandı.

Kalay, genellikle akşam saatlerinde başlayan yangınlara müdahalede güçlük yaşandığını kaydetti.