Ebegümeci faydaları nedir? Ebegümeci nasıl tüketilir?

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan koronovirüse karşı ebegümeci ve adaçayını önerdi. Saraçoğlu açıklamasında, ‘İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Ebegümecinin faydaları nelerdir?

Ebegümeci faydaları nedir?

Ebegümeci, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle tanınmaktadır. İçerdiği C vitamini vücudu çeşitli hastalıklara karşı koruma özelliğine sahiptir. Kanser gibi ciddi hastalıkların engellenmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Kış aylarında yaşanan grip salgınlarına karşı direnç sağlar. Metabolizmayı güçlendirerek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

Ebegümeci yüksek miktarda fosfor, kalsiyum ve D vitamini içermektedir. Bu maddeler, vücutta kemiklerin korunmasında etkilidir. Özellikle menopoz döneminde yaşanan kemik erimelerinin engellenmesi için fayda sağlar. Kasların güçlenmesi, vücudun iskelet sisteminin direnç kazanmasına yardımcıdır.

Ebegümeci antioksidan maddeleri içermektedir. Bu maddeler, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardım etmektedir. Düzenli olarak tüketilen ebegümeci vücutta detoks etkisi sağlamaktadır. Karaciğerin ve safra kesesinin temizlenmesinde önemli bir etki sunmaktadır.

Ebegümeci nasıl tüketilir?

Prof. Dr. İbrahimSaraçoğlu, burun ya da ağızdan vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

“İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de begümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Sabah, öğle, akşam gargara yapın. Her gün taze hazırlayın. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok.”

Koronavirüsle mücadelede uçucu yağların da önemli bir silah olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraçoğlu, "Bu pentenil gruplar kokladığınız zaman yan yana diziliyor ve müthiş bir zırh oluşturuyor. Oldu mu size ikinci silah? Bu uçucu yağlar, adaçayıdır, lavantadır, karabaştır, kekiktir, okaliptustur. Mesela kapalı ortamda havadaki mikropları kırmak, yok etmek istiyorsanız, bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun, hemen burası kokmaya başlar adaçayıyla kekikle, işte mikrop öldürücü. Yani kendinizin soluduğu havayı dezenfekte ediyorsunuz; ama bunu doğrudan koklayarak da yapabilirsiniz.”