Ebegümeci çayı tarifi nasıl yapılır? Ebegümecinin faydaları nelerdir?

Ebegümeci, sağlıklı-kademeli kilo kaybına yardımcı olan ve metabolizmayı hızlandıran bir bitkidir. Aynı zamanda daha iyi bir ruh sağlığı için uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Bu çay C vitamini, mineraller ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

Ebegümeci nedir?

Halk arasında develangir, kazan karası ya da ilbik gibi farklı isimlerle anılan, genelde mor çiçekleri ile bilinse de aslında pembe, beyaz gibi farklı renklerde çiçek açan türleri de bulunan bir bitkidir. Doğada kendiliğinden yetişebilen bu bitkiye ülkemizin dört bir yanında rastlamak mümkün oluyor aslında ama faydalarından yararlanmak isteyenler için en doğrusu ve aslında en kolayı aktarlardan temin etmek oluyor.

Ebegümeci mevsimi ne zaman?

İsmini aldığı ebegümecigiller familyasına ait bir bitki olan ebegümecinin dünya üzerinde yaklaşık 1500 türü olduğu bilinse de faydaları nedeniyle en çok değerlendirilen türünün mor çiçekli "büyük ebegümeci" olduğu biliniyor. Yol kenarlarında, boş arazilerde ve tarlalarda kendiliğinden yetişen bu bitki, ilkbahar sonunda rengarenk çiçeklerini açıyor, ilkbahar ve yaz ayları boyunca toplanıp değerlendirilebiliyor. En çok kullanılan kurutulmuş haline ise dört mevsim aktarlardan ulaşmak mümkün oluyor.

Ebegümeci faydaları nelerdir?

-Ebegümeci güçlü antioksidan özellikler gösteriyor

-Kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor

-Balgam ve öksürüğü hızla yok ettiği biliniyor.

-Doğal bir ateş düşürücü olarak görülüyor

-Ebegümeci aynı zamanda ateş düşürme konusunda da etkili oluyor.

-Şişliklerin daha hızlı iyileşmesine destek oluyor. Özellikle burkulma, incinme durumları sonrası oluşan şişliklerin daha hızlı geçmesini sağladığı söyleniyor.

-Ebegümeci, ağız ve diş sağlığını olumlu yönde etkiliyor

-İçinde bulunan malvin isimli bir madde sayesinde ağız içi iltihaplarına, diş eti hastalıklarına, dişlerde oluşan plaklara iyi geliyor.

-Cildin temizlenmesine yardımcı oluyor. Düzenli ve doğru şekilde kullanıldığında ebegümeci, cilt lekelerinin de hızla yok olmasına yardımcı oluyor.

-Yaraların daha hızlı iyileşmesine destek oluyor. Cildin farklı yerlerinde oluşan yaraların hızla geçmesini sağlıyor

-Sivilce ve cilt lekelerine de iyi geliyor

Ebegümeci çayı tarifi nasıl yapılır?

Ocakta kaynaması için bir tencere su hazırlayın. Bu arada, tüm malzemeleri tarif için hazır tutun.

2 tatlı kaşığı kurutulmuş ebegümeci çiçeğini (bu miktar 10 ml'ye eşittir) ve kaynar suya ekleyin. Çayınızın ne kadar koyu olmasını istediğinize bağlı olarak, daha az veya daha çok ebegümeci çiçeği eklemekte özgürsünüz. Burada, ebegümeci çayın kafein içermediğine dikkat etmek önemlidir, bu nedenle birçoğunun sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz.

Su kaynatıldıktan sonra, suyu yavaşça ve düzenli olarak bir demlik içine dökün. Ellerinizi herhangi bir yanıktan korumak için eldiven giydiğinizden ya da bir havlu ile tuttuğunuzdan emin olun. Çayın beş dakika boyunca demlenmesini sağlayın. Bu sürede ebegümeci bitkileri suya biraz keskin bir tat verecek. Çayınızın daha güçlü olmasını istiyorsanız, 5 dakikadan daha uzun süre demlenmesini sağlayın. Aynı şekilde, eğer çok güçlü olmasını istemiyorsanız, çok uzun süre demlikte durmasına izin vermeyin. Bitirdikten sonra, metal bir süzgeç kullanarak çayı bardağa dökün. Çaydanlığınızın dahili süzgeci varsa, işlem çok daha kolay olacaktır.

Ebegümeci çayı ipuçları

Ebegümeci çayı yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli detay, suyun içine bitki atılıp kaynatılmaz. Bir su bardağı kadar kaynamış suyun içine iki çay kaşığı kadar kurutulmuş ebegümeci atılır. Demlenmesi beklenir.

Ebegümeci çiçeği anlamı

Ebegümeci çiçeğinin fiziksel özellikleri olarak bir, iki veya çok yıllık otsu bitkidir. Anlamı ise oldukça duygu içerikli olup, sevdiğinden zorunlu olarak ayrılmanın bir ifadesi olarak kullanılmaktadır. Çiçek renkleri genellikle parlak sarı, pembe, açık eflatun, mor ve beyaz renge sahiptir.