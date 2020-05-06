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Aktüel

EBEGEM’den online eğitim

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) mesleki eğitimlerini online olarak sürdürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:54:51 -
EBEGEM’den online eğitim

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) mesleki eğitimlerini online olarak sürdürdüğü bildirildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele aralıksız sürüyor. Bu kapsamda EBEGEM’de mesleki eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Gençlerin gelişimi ve istihdamını artırmaya yönelik yapılan eğitimlerden Pazarlama ve Perakende Kasiyerlik Kursu online olarak verilmeye yeniden başlandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri belirlenen saatler arasında verilen eğitimlere toplam 24 kursiyer katıldığı bildirildi.


3 gurup halinde verilen eğitimlerin 30 Mayıs 2020’de tamamlanacağı kaydedildi.

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