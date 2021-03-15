EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA TV ders programı canlı ders saatleri 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıf canlı ders

EBA TV canlı ders saatleri uzaktan eğitime devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1 Mart’tan itibaren Türkiye illerin risk haritasına göre kategorilere ayrılarak vaka sayılarına göre eğitimlerin uzaktan ya da yüz yüze olarak sürdürmekte. EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 15 Mart canlı EBA TV dersleri hangileri? TRT EBA canlı ders yayını akışı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri ile EBA TV ortaokul canlı izle 5, 6, 7. sınıf canlı ders saatleri ve EBA TV lise canlı izle 9, 10, 11. sınıf canlı ders saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.