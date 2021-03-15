  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA TV ders programı canlı ders saatleri 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıf canlı ders
Eğitim

EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA TV ders programı canlı ders saatleri 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıf canlı ders

EBA TV canlı ders saatleri uzaktan eğitime devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1 Mart’tan itibaren Türkiye illerin risk haritasına göre kategorilere ayrılarak vaka sayılarına göre eğitimlerin uzaktan ya da yüz yüze olarak sürdürmekte. EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 15 Mart canlı EBA TV dersleri hangileri? TRT EBA canlı ders yayını akışı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri ile EBA TV ortaokul canlı izle 5, 6, 7. sınıf canlı ders saatleri ve EBA TV lise canlı izle 9, 10, 11. sınıf canlı ders saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 08:21:00 - 2021-03-15 08:23:15
EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA TV ders programı canlı ders saatleri 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıf canlı ders

EBA canlı dersler tüm sınıflar için, Pazartesi gününden Cumartesi gününe kadar, 08.30-20.20 aralığında tanımlanabilecektir. TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle canlı ders takibi yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler TRT EBA TV üzerinden takip ettikleri canlı derslere ilişkin günlük ve haftalık ders programını açıkladı. İşte 15 Mart Pazartesi EBA canlı ders programı ile canlı ders saatleri. 

TRT EBA TV ilkokul, canlı yayın ders saatleri

07.00OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Ne? Nasıl? (Fen, Müzik, Türkçe ve Oyun Etkinlikleri)

07.501-2-3-4 TBABitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

08.00OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıSanat (Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)

08.50TBA SPORSabah Sporu

09.00TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Şiir Şiir Türkiye)

09.30MATEMATİK-4Veri Toplama ve Değerlendirme (Sütun Grafiği Oluşturma)

10.00TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (İstiklâl Marşımız)

10.30TÜRKÇE-2Vatandaşlık Bilinci (Hikâye Unsurları)

11.00MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma İşlemi Problemleri-1)

11.30TÜRKÇE-1Çocuk Dünyası (Paten Kayıyorum)

12.00KAVRAM ÖĞRETİMİÇok Kavramı

12.30OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)

13.30TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Şiir Şiir Türkiye)

14.00MATEMATİK-4 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Sütun Grafiği Oluşturma)

14.30TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (İstiklâl Marşımız)

15.00TÜRKÇE-2 (Tekrar)Vatandaşlık Bilinci (Hikâye Unsurları)

15.30MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma İşlemi Problemleri-1)

16.00TÜRKÇE-1 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Paten Kayıyorum)

16.30KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Çok Kavramı

17.00TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Şiir Şiir Türkiye)

17.30MATEMATİK-4 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Sütun Grafiği Oluşturma)

18.00TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (İstiklâl Marşımız)

18.30TÜRKÇE-2 (Tekrar)Vatandaşlık Bilinci (Hikâye Unsurları)

19.00MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma İşlemi Problemleri-1)

19.30OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)

20.30VELİ KUŞAĞI - BİZDENProf. Dr. Cem BALÇIKANLI

21.00TÜRKÇE-1 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Paten Kayıyorum)

21.30KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Çok Kavramı 

eba tv canlı ders

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın ders saatleri

08.50TBA SPORSabah Sporu

09.00TÜRKÇE-5Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

09.30MATEMATİK-5Noktanın Noktaya Göre Konumu

10.00TÜRKÇE-6Yazım Kuralları 2

10.30MATEMATİK-6Cebirsel İfadeler / Genel Tekrar

11.00TÜRKÇE-7Soru Çözümü

11.30MATEMATİK-7Bir Çokluğu Diğer Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

12.00TÜRKÇE-8Cümle Türleri

12.30MATEMATİK-8Eşitsizlik İçeren Matematik Cümleleri Yazma

13.00ARAPÇA-5Evim 1

13.30TÜRKÇEKurallı ve Anlamlı Cümleler Oluşturma

14.00TÜRKÇE-5 (Tekrar)Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

14.30MATEMATİK-5 (Tekrar)Noktanın Noktaya Göre Konumu

15.00TÜRKÇE-6 (Tekrar)Yazım Kuralları 2

15.30MATEMATİK-6 (Tekrar)Cebirsel İfadeler / Genel Tekrar

16.00TÜRKÇE-7 (Tekrar)Soru Çözümü

16.30MATEMATİK-7 (Tekrar)Bir Çokluğu Diğer Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

17.00TÜRKÇE-8 (Tekrar)Cümle Türleri

17.30MATEMATİK-8 (Tekrar)Eşitsizlik İçeren Matematik Cümleleri Yazma

18.00ARAPÇA-5 (Tekrar)Evim 1

18.30TÜRKÇE (Tekrar)Kurallı ve Anlamlı Cümleler Oluşturma

19.00TÜRKÇE-5 (Tekrar)Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

19.30MATEMATİK-5 (Tekrar)Noktanın Noktaya Göre Konumu

20.00TÜRKÇE-6 (Tekrar)Yazım Kuralları 2

20.30MATEMATİK-6 (Tekrar)Cebirsel İfadeler / Genel Tekrar

21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENProf. Dr. Cem BALÇIKANLI

21.30TÜRKÇE-7 (Tekrar)Soru Çözümü

22.00MATEMATİK-7 (Tekrar)Bir Çokluğu Diğer Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

22.30TÜRKÇE-8 (Tekrar)Cümle Türleri

23.00MATEMATİK-8 (Tekrar)Eşitsizlik İçeren Matematik Cümleleri Yazma

23.30ARAPÇA-5 (Tekrar)Evim 1

eba tv ortaokul canlı ders
TRT EBA TV ilise yayın akışı canlı yayın ders saatleri

08.50TBA SPORSabah Sporu

09.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9Zamirler

09.30MATEMATİK-9Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar

10.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10Servetifünun Dönemi Edebiyatında Roman

10.30MATEMATİK-10İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

11.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Dünya Edebiyatında Roman

11.30MATEMATİK-11İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

12.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Türk Dünyası Edebiyatında Roman

12.30MATEMATİK-12Türev

13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKurallara Uyalım - Toplumsal Kurallar - Anons

13.30KUR'AN-I KERİMKalkale

14.00ARAPÇA-9Spor Yapıyorum 1

14.30TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9Olumlu Davranışlar, Adalet, İffet, Edep ve Hayâ

15.00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Savunma Mekanizmaları

15.30MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Faiz Oranının Hesaplanması

16.00MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Üç Görünüşlü Parçaların Ölçülendirilmesi

16.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)Zamirler

17.00MATEMATİK-9 (Tekrar)Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar

17.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)Servetifünun Dönemi Edebiyatında Roman

18.00MATEMATİK-10 (Tekrar)İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

18.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Dünya Edebiyatında Roman

19.00MATEMATİK-11 (Tekrar)İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

19.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Türk Dünyası Edebiyatında Roman

20.00MATEMATİK-12 (Tekrar)Türev

20.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kurallara Uyalım - Toplumsal Kurallar - Anons

21.00KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Kalkale

21.30ARAPÇA-9 (Tekrar)Spor Yapıyorum 1

22.00TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 (Tekrar)Olumlu Davranışlar, Adalet, İffet, Edep ve Hayâ

22.30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Savunma Mekanizmaları

23.00MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Faiz Oranının Hesaplanması

23.30MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Üç Görünüşlü Parçaların Ölçülendirilmesi 

 EBA TV ders programı için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinde flaş karar
Medya

Gönül Dağı dizisinde flaş karar

Gönül Dağı dizisinde heyecan dozajı artmaya devam ediyor. Dizideki sahnelerinin daha çok artması istenilen Elif ve Serdar ikilisiyle ilgili ..
Hafta başında altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı
Ekonomi

Hafta başında altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor.
'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar
Gündem

'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türkiye karşıtı büyük bir küresel koalisyon oluşturulduğunu iddia ederek, bunun için ilk hedefin Tü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay