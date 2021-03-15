EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA TV ders programı canlı ders saatleri 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıf canlı ders
EBA TV canlı ders saatleri uzaktan eğitime devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1 Mart’tan itibaren Türkiye illerin risk haritasına göre kategorilere ayrılarak vaka sayılarına göre eğitimlerin uzaktan ya da yüz yüze olarak sürdürmekte. EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 15 Mart canlı EBA TV dersleri hangileri? TRT EBA canlı ders yayını akışı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri ile EBA TV ortaokul canlı izle 5, 6, 7. sınıf canlı ders saatleri ve EBA TV lise canlı izle 9, 10, 11. sınıf canlı ders saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
EBA canlı dersler tüm sınıflar için, Pazartesi gününden Cumartesi gününe kadar, 08.30-20.20 aralığında tanımlanabilecektir. TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle canlı ders takibi yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler TRT EBA TV üzerinden takip ettikleri canlı derslere ilişkin günlük ve haftalık ders programını açıkladı. İşte 15 Mart Pazartesi EBA canlı ders programı ile canlı ders saatleri.
TRT EBA TV ilkokul, canlı yayın ders saatleri
07.00OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Ne? Nasıl? (Fen, Müzik, Türkçe ve Oyun Etkinlikleri)
07.501-2-3-4 TBABitkileri ve Hayvanları Tanıyalım
08.00OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıSanat (Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)
08.50TBA SPORSabah Sporu
09.00TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Şiir Şiir Türkiye)
09.30MATEMATİK-4Veri Toplama ve Değerlendirme (Sütun Grafiği Oluşturma)
10.00TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (İstiklâl Marşımız)
10.30TÜRKÇE-2Vatandaşlık Bilinci (Hikâye Unsurları)
11.00MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma İşlemi Problemleri-1)
11.30TÜRKÇE-1Çocuk Dünyası (Paten Kayıyorum)
12.00KAVRAM ÖĞRETİMİÇok Kavramı
12.30OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)
13.30TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Şiir Şiir Türkiye)
14.00MATEMATİK-4 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Sütun Grafiği Oluşturma)
14.30TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (İstiklâl Marşımız)
15.00TÜRKÇE-2 (Tekrar)Vatandaşlık Bilinci (Hikâye Unsurları)
15.30MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma İşlemi Problemleri-1)
16.00TÜRKÇE-1 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Paten Kayıyorum)
16.30KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Çok Kavramı
17.00TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Şiir Şiir Türkiye)
17.30MATEMATİK-4 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Sütun Grafiği Oluşturma)
18.00TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (İstiklâl Marşımız)
18.30TÜRKÇE-2 (Tekrar)Vatandaşlık Bilinci (Hikâye Unsurları)
19.00MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma İşlemi Problemleri-1)
19.30OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)
20.30VELİ KUŞAĞI - BİZDENProf. Dr. Cem BALÇIKANLI
21.00TÜRKÇE-1 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Paten Kayıyorum)
21.30KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Çok Kavramı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın ders saatleri
08.50TBA SPORSabah Sporu
09.00TÜRKÇE-5Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
09.30MATEMATİK-5Noktanın Noktaya Göre Konumu
10.00TÜRKÇE-6Yazım Kuralları 2
10.30MATEMATİK-6Cebirsel İfadeler / Genel Tekrar
11.00TÜRKÇE-7Soru Çözümü
11.30MATEMATİK-7Bir Çokluğu Diğer Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
12.00TÜRKÇE-8Cümle Türleri
12.30MATEMATİK-8Eşitsizlik İçeren Matematik Cümleleri Yazma
13.00ARAPÇA-5Evim 1
13.30TÜRKÇEKurallı ve Anlamlı Cümleler Oluşturma
14.00TÜRKÇE-5 (Tekrar)Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
14.30MATEMATİK-5 (Tekrar)Noktanın Noktaya Göre Konumu
15.00TÜRKÇE-6 (Tekrar)Yazım Kuralları 2
15.30MATEMATİK-6 (Tekrar)Cebirsel İfadeler / Genel Tekrar
16.00TÜRKÇE-7 (Tekrar)Soru Çözümü
16.30MATEMATİK-7 (Tekrar)Bir Çokluğu Diğer Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
17.00TÜRKÇE-8 (Tekrar)Cümle Türleri
17.30MATEMATİK-8 (Tekrar)Eşitsizlik İçeren Matematik Cümleleri Yazma
18.00ARAPÇA-5 (Tekrar)Evim 1
18.30TÜRKÇE (Tekrar)Kurallı ve Anlamlı Cümleler Oluşturma
19.00TÜRKÇE-5 (Tekrar)Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
19.30MATEMATİK-5 (Tekrar)Noktanın Noktaya Göre Konumu
20.00TÜRKÇE-6 (Tekrar)Yazım Kuralları 2
20.30MATEMATİK-6 (Tekrar)Cebirsel İfadeler / Genel Tekrar
21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENProf. Dr. Cem BALÇIKANLI
21.30TÜRKÇE-7 (Tekrar)Soru Çözümü
22.00MATEMATİK-7 (Tekrar)Bir Çokluğu Diğer Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
22.30TÜRKÇE-8 (Tekrar)Cümle Türleri
23.00MATEMATİK-8 (Tekrar)Eşitsizlik İçeren Matematik Cümleleri Yazma
23.30ARAPÇA-5 (Tekrar)Evim 1
TRT EBA TV ilise yayın akışı canlı yayın ders saatleri
08.50TBA SPORSabah Sporu
09.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9Zamirler
09.30MATEMATİK-9Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar
10.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10Servetifünun Dönemi Edebiyatında Roman
10.30MATEMATİK-10İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
11.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Dünya Edebiyatında Roman
11.30MATEMATİK-11İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
12.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Türk Dünyası Edebiyatında Roman
12.30MATEMATİK-12Türev
13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKurallara Uyalım - Toplumsal Kurallar - Anons
13.30KUR'AN-I KERİMKalkale
14.00ARAPÇA-9Spor Yapıyorum 1
14.30TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9Olumlu Davranışlar, Adalet, İffet, Edep ve Hayâ
15.00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Savunma Mekanizmaları
15.30MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Faiz Oranının Hesaplanması
16.00MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Üç Görünüşlü Parçaların Ölçülendirilmesi
16.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)Zamirler
17.00MATEMATİK-9 (Tekrar)Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar
17.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)Servetifünun Dönemi Edebiyatında Roman
18.00MATEMATİK-10 (Tekrar)İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
18.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Dünya Edebiyatında Roman
19.00MATEMATİK-11 (Tekrar)İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
19.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Türk Dünyası Edebiyatında Roman
20.00MATEMATİK-12 (Tekrar)Türev
20.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kurallara Uyalım - Toplumsal Kurallar - Anons
21.00KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Kalkale
21.30ARAPÇA-9 (Tekrar)Spor Yapıyorum 1
22.00TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 (Tekrar)Olumlu Davranışlar, Adalet, İffet, Edep ve Hayâ
22.30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Savunma Mekanizmaları
23.00MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Faiz Oranının Hesaplanması
23.30MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Üç Görünüşlü Parçaların Ölçülendirilmesi
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