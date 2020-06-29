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Eğitim

EBA TV yaz okulu dersleri ne kadar sürecek?

Türkiye’de eğitim tekrardan TRT EBA TV üzerinden bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise yaz okulu derslerinin TRT EBA TV kanallarıyla başladı. Peki, EBA TV yaz okulu dersleri ne kadar sürecek?

Yeniakit Publisher
2020-06-29 23:27:00 -
EBA TV yaz okulu dersleri ne kadar sürecek?

EBA TV yaz okulu dersleri ne kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin TRT EBA TV üzerinden yaz okulu derslerine katılabileceğini açıkladı. Zorunlu olmayan yaz okulu derslerine dileyen öğrenciler katılım gösterebilecek.

29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, ‘çocuk dostu eğitim yayınları', ‘genç işi içerikler', ‘çift kanatlı eğitim', ve ‘yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar' olarak belirlendi.

EBA TV frekans bilgileri

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

 

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