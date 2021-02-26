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Eğitim EBA TV ders tekrarı saatleri EBA TV ders tekrarı izle ilkokul, ortaokul, lise
Eğitim

EBA TV ders tekrarı saatleri EBA TV ders tekrarı izle ilkokul, ortaokul, lise

EBA TV ders tekrar saatleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin TRT EBA TV üzerinden canlı ders izleyebilmeleri için EBA canlı ders saatlerini içeren ders programını haftalık olarak yayınlamakta. Hafta sonunu EBA TV üzerinden ders tekrarı yapmak isteyen öğrenciler de EBA TV ders tekrar saatlerini sorguluyor. İşte 27-28 Şubat EBA TV ders tekrar saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:11:00 - 2021-02-26 16:11:41
EBA TV ders tekrarı saatleri EBA TV ders tekrarı izle ilkokul, ortaokul, lise

MEB TRT EBA TV ders tekrar saatleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin TRT EBA TV üzerinden canlı ders izleyebilmeleri için EBA canlı ders saatlerini içeren ders programını haftalık olarak yayınlamakta. Hafta sonunu EBA TV üzerinden ders tekrarı yapmak isteyen öğrenciler de EBA TV ders tekrar saatlerini sorguluyor. İşte 27-28 Şubat EBA TV ders tekrar saatleri.

EBA TV ders tekrar saatleri ilkokul

EBA TV ders tekrar saatleri ortaokul

EBA TV ders tekrar saatleri lise

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