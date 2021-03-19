EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 19 Mart EBA TV canlı dersleri hangileri? TRT EBA canlı ders yayını

EBA canlı yayın akışı ders saatleri. 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başlarken, 2 Mart itibariyle de mavi ve sarı renkteki illerde tüm sınıflar, yüksek riskli illerde ise ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler ise yine TRT EBA TV üzerinden canlı ders işlemekte. EBA TV canlı yayın akışı uzaktan eğitim gören öğrenciler tarafından merak edilmekte. İşte MEB EBA.gov.trüzerniden açıklanan TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul, TRT EBA lse canlı ders yayını.

TRT EBA TV ilkokul, canlı yayın ders saatleri

08.00OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıSanat (Türkçe, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri)

08.50TBA SPORSabah Sporu

09.00MATEMATİK-4Veri Toplama ve Değerlendirme (Elde Ettiği Veriyi Sunma)

09.30FEN BİLİMLERİ-3Canlılar Dünyasına Yolculuk (Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım-1)

10.00İNGİLİZCE-3In My City

10.30İNGİLİZCE-2Body Parts

11.001-2-3-4 TBATBA KUŞAĞI

11.30MATEMATİK-1Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım-2)

12.00KAVRAM ÖĞRETİMİÇokluğuna Göre Sıralama

12.30OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri)

13.30MATEMATİK-4 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Elde Ettiği Veriyi Sunma)

14.00FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)Canlılar Dünyasına Yolculuk (Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım-1)

14.30İNGİLİZCE-3 (Tekrar)In My City

15.00İNGİLİZCE-2 (Tekrar)Body Parts

15.301-2-3-4 TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI

16.00MATEMATİK-1 (Tekrar)Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım-2)

16.30KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Çokluğuna Göre Sıralama

17.00MATEMATİK-4 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Elde Ettiği Veriyi Sunma)

17.30FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)Canlılar Dünyasına Yolculuk (Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım-1)

18.00İNGİLİZCE-3 (Tekrar)In My City

18.30İNGİLİZCE-2 (Tekrar)Body Parts

19.30OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri)

20.30VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar)Ümran Funda İNCE

21.00MATEMATİK-1 (Tekrar)Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım-2)

21.30KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Çokluğuna Göre Sıralama

TRT EBA TV ortaokul, canlı yayın ders saatleri

09.00İNGİLİZCE-5Party Time (Animation Time: Detective Shoes)

09.30KUR'AN-I KERİMKur'an Öğreniyorum-21

10.00İNGİLİZCE-6Holidays (Animation Time: The J Family)

10.30TBATBA KUŞAĞI

11.00İNGİLİZCE-7Dreams (Animation Time: Forever Friends)

11.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

12.005-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDikkat Dikkat! - Levhalar - İşaretler

12.30İNGİLİZCE-8Practice Time (Tourism)

13.00TBATBA KUŞAĞI

13.30BECERİ ÖĞRETİMİMutfak Becerileri-2

14.00İNGİLİZCE-5 (Tekrar)Party Time (Animation Time: Detective Shoes)

14.30KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Kur'an Öğreniyorum-21

15.00İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Holidays (Animation Time: The J Family)

15.30TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI

16.00İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Dreams (Animation Time: Forever Friends)

16.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

17.005-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dikkat Dikkat! - Levhalar - İşaretler

17.30İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Practice Time (Tourism)

18.00TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI

18.30BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)Mutfak Becerileri-2

19.00İNGİLİZCE-5 (Tekrar)Party Time (Animation Time: Detective Shoes)

19.30KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Kur'an Öğreniyorum-21

20.00İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Holidays (Animation Time: The J Family)

20.30TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI

21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENÜmran Funda İNCE (T)

21.30İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Dreams (Animation Time: Forever Friends)

22.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

22.305-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dikkat Dikkat! - Levhalar - İşaretler

23.00İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Practice Time (Tourism)

23.30TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI

TRT EBA TV lise canlı yayın ders saatleri

09.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9Değerler ve Değerlerin Kaynağı, Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

09.30İNGİLİZCE-9World Heritage-Part A

10.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10Din ve Ekonomi, Kur’an’dan Mesajlar: Âl-î İmrân Suresi 103-105. Ayetler

10.30İNGİLİZCE-10Food and Festival-Part A

11.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-113. Ünite Sonu Değerlendirme

11.30İNGİLİZCE-11Facts About Turkey-Part A

12.00İNGİLİZCE-12Preparation For University Entrance Exam-Part 15

12.309-10-11-12 TBAAnimasyon Kampı

13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKurallara Uyalım Levhalar - İşaretler

13.30ARAPÇA-10Gelenek Göreneklerimiz 2

14.00MESLEKİ ARAPÇA-11Açıkça Davet

14.30MESLEKİ ARAPÇA-12Haramlık ifade eden lafızlar

15.00MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9Bir Girişim Hikayesi

15.30SAĞLIK HİZMETLERİ 10Girişimsel İşlemler

16.00BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10İşletim Sistemi Güvenlik Ayarları-2

16.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)Değerler ve Değerlerin Kaynağı, Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

17.00İNGİLİZCE-9 (Tekrar)World Heritage-Part A

17.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)Din ve Ekonomi, Kur’an’dan Mesajlar: Âl-î İmrân Suresi 103-105. Ayetler

18.00İNGİLİZCE-10 (Tekrar)Food and Festival-Part A

18.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar)3. Ünite Sonu Değerlendirme

19.00İNGİLİZCE-11 (Tekrar)Facts About Turkey-Part A

19.30İNGİLİZCE-12 (Tekrar)Preparation For University Entrance Exam-Part 15

20.009-10-11-12 TBA (Tekrar)Animasyon Kampı

20.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kurallara Uyalım Levhalar - İşaretler

21.00ARAPÇA-10 (Tekrar)Gelenek Göreneklerimiz 2

21.30MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar)Açıkça Davet

22.00MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar)Haramlık ifade eden lafızlar

22.30MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar)Bir Girişim Hikayesi

23.30SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)Girişimsel İşlemler

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