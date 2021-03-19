EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 19 Mart EBA TV canlı dersleri hangileri? TRT EBA canlı ders yayını
EBA TV canlı dersleri ilkokul, EBA canlı ders ortaokul, EBA TV canlı ders lise yayın akışı yüz yüze eğitime devam eden milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 1 Mart’tan sonra illerin risk durumuna göre bazı sınıflar yüz yüze eğitime devam ederken bazı sınıflar ise uzaktan eğitime EBA üzerinden devam etmekte. EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri 19 Mart Cuma EBA canlı 5, 6, 7. sınıf (Ortaokul) dersleri ile canlı EBA 9, 10, 11. sınıf ders saatleri EBA yayın akışı merak ediliyor. İşte MEB EBA canlı yayın akışı ders saatleri...
EBA canlı yayın akışı ders saatleri. 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başlarken, 2 Mart itibariyle de mavi ve sarı renkteki illerde tüm sınıflar, yüksek riskli illerde ise ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler ise yine TRT EBA TV üzerinden canlı ders işlemekte. EBA TV canlı yayın akışı uzaktan eğitim gören öğrenciler tarafından merak edilmekte. İşte MEB EBA.gov.trüzerniden açıklanan TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul, TRT EBA lse canlı ders yayını.
TRT EBA TV ilkokul, canlı yayın ders saatleri
08.00OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıSanat (Türkçe, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri)
08.50TBA SPORSabah Sporu
09.00MATEMATİK-4Veri Toplama ve Değerlendirme (Elde Ettiği Veriyi Sunma)
09.30FEN BİLİMLERİ-3Canlılar Dünyasına Yolculuk (Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım-1)
10.00İNGİLİZCE-3In My City
10.30İNGİLİZCE-2Body Parts
11.001-2-3-4 TBATBA KUŞAĞI
11.30MATEMATİK-1Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım-2)
12.00KAVRAM ÖĞRETİMİÇokluğuna Göre Sıralama
12.30OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri)
13.30MATEMATİK-4 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Elde Ettiği Veriyi Sunma)
14.00FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)Canlılar Dünyasına Yolculuk (Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım-1)
14.30İNGİLİZCE-3 (Tekrar)In My City
15.00İNGİLİZCE-2 (Tekrar)Body Parts
15.301-2-3-4 TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI
16.00MATEMATİK-1 (Tekrar)Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım-2)
16.30KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Çokluğuna Göre Sıralama
17.00MATEMATİK-4 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Elde Ettiği Veriyi Sunma)
17.30FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)Canlılar Dünyasına Yolculuk (Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım-1)
18.00İNGİLİZCE-3 (Tekrar)In My City
18.30İNGİLİZCE-2 (Tekrar)Body Parts
19.30OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri)
20.30VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar)Ümran Funda İNCE
21.00MATEMATİK-1 (Tekrar)Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım-2)
21.30KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Çokluğuna Göre Sıralama
TRT EBA TV ortaokul, canlı yayın ders saatleri
09.00İNGİLİZCE-5Party Time (Animation Time: Detective Shoes)
09.30KUR'AN-I KERİMKur'an Öğreniyorum-21
10.00İNGİLİZCE-6Holidays (Animation Time: The J Family)
10.30TBATBA KUŞAĞI
11.00İNGİLİZCE-7Dreams (Animation Time: Forever Friends)
11.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı
12.005-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDikkat Dikkat! - Levhalar - İşaretler
12.30İNGİLİZCE-8Practice Time (Tourism)
13.00TBATBA KUŞAĞI
13.30BECERİ ÖĞRETİMİMutfak Becerileri-2
14.00İNGİLİZCE-5 (Tekrar)Party Time (Animation Time: Detective Shoes)
14.30KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Kur'an Öğreniyorum-21
15.00İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Holidays (Animation Time: The J Family)
15.30TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI
16.00İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Dreams (Animation Time: Forever Friends)
16.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı
17.005-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dikkat Dikkat! - Levhalar - İşaretler
17.30İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Practice Time (Tourism)
18.00TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI
18.30BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)Mutfak Becerileri-2
19.00İNGİLİZCE-5 (Tekrar)Party Time (Animation Time: Detective Shoes)
19.30KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Kur'an Öğreniyorum-21
20.00İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Holidays (Animation Time: The J Family)
20.30TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI
21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENÜmran Funda İNCE (T)
21.30İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Dreams (Animation Time: Forever Friends)
22.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı
22.305-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dikkat Dikkat! - Levhalar - İşaretler
23.00İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Practice Time (Tourism)
23.30TBA (Tekrar)TBA KUŞAĞI
TRT EBA TV lise canlı yayın ders saatleri
09.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9Değerler ve Değerlerin Kaynağı, Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
09.30İNGİLİZCE-9World Heritage-Part A
10.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10Din ve Ekonomi, Kur’an’dan Mesajlar: Âl-î İmrân Suresi 103-105. Ayetler
10.30İNGİLİZCE-10Food and Festival-Part A
11.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-113. Ünite Sonu Değerlendirme
11.30İNGİLİZCE-11Facts About Turkey-Part A
12.00İNGİLİZCE-12Preparation For University Entrance Exam-Part 15
12.309-10-11-12 TBAAnimasyon Kampı
13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKurallara Uyalım Levhalar - İşaretler
13.30ARAPÇA-10Gelenek Göreneklerimiz 2
14.00MESLEKİ ARAPÇA-11Açıkça Davet
14.30MESLEKİ ARAPÇA-12Haramlık ifade eden lafızlar
15.00MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9Bir Girişim Hikayesi
15.30SAĞLIK HİZMETLERİ 10Girişimsel İşlemler
16.00BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10İşletim Sistemi Güvenlik Ayarları-2
16.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)Değerler ve Değerlerin Kaynağı, Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
17.00İNGİLİZCE-9 (Tekrar)World Heritage-Part A
17.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)Din ve Ekonomi, Kur’an’dan Mesajlar: Âl-î İmrân Suresi 103-105. Ayetler
18.00İNGİLİZCE-10 (Tekrar)Food and Festival-Part A
18.30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar)3. Ünite Sonu Değerlendirme
19.00İNGİLİZCE-11 (Tekrar)Facts About Turkey-Part A
19.30İNGİLİZCE-12 (Tekrar)Preparation For University Entrance Exam-Part 15
20.009-10-11-12 TBA (Tekrar)Animasyon Kampı
20.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kurallara Uyalım Levhalar - İşaretler
21.00ARAPÇA-10 (Tekrar)Gelenek Göreneklerimiz 2
21.30MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar)Açıkça Davet
22.00MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar)Haramlık ifade eden lafızlar
22.30MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar)Bir Girişim Hikayesi
23.30SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)Girişimsel İşlemler
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