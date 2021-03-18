EBA TV bugünkü canlı dersler hangileri? EBA canlı ders ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri
TRT EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV 18 Mart 2021 ders programı uzaktan eğit gören öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 1 Mart’tan sonra kontrollü normalleşmeye geçildi. illerin risk haritasına göre kimi öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken kimi sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Dünyanın kabusu olan korona ile mücadele tüm hızıyla sürerken ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için TRT EBA TV'de günlük canlı ders ders programı da belli oldu. İşte EBA TV 18 Mart 2021 ders programı.
TRT EBA TV, uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin canlı ders takibi yaptığı bir eğitim portalıdır. 15 Şubat’tan sonra köy okulları, 2 Mart’tan sonra ise illerin risk durumuna göre belirlenen sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler ise EBA TV üzerinden canlı derse katılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) haftalık EBA canlı ders programını hafta başında yayınlıyor. EBA’da canlı dersler saat 08:00'de başlıyor. TRT EBA TV İlk, orta ve lise öğrencilerii için canlı dersler sabah 09.00 ila öğlen 13:30 arasında yapılmakta.
EBA TV ilkokul canlı ders saatleri
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıSanat (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri)
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 İNGİLİZCE-4Jobs
09.30 MATEMATİK-3Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiler)
10.00 HAYAT BİLGİSİ-3Güvenli Hayat (Güvende Olmak İstiyorum)
10.30 HAYAT BİLGİSİ-2Güvenli Hayat (Güvenli Oyun Alanları)
11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKuralları Öğreniyorum - Levhalar - İşaretler
11.30 HAYAT BİLGİSİ-1Güvenli Hayat (Trafik Kuralları)
12.00 MATEMATİK1’den 10’a Kadar Verilen Sayı Dizisinde Eksik Bırakılan Sayıları Tamamlama
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri)
13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)Jobs
14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiler)
14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Güvenli Hayat (Güvende Olmak İstiyorum)
15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Güvenli Hayat (Güvenli Oyun Alanları)
15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kuralları Öğreniyorum - Levhalar - İşaretler
16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Güvenli Hayat (Trafik Kuralları)
16.30 MATEMATİK (Tekrar)1’den 10’a Kadar Verilen Sayı Dizisinde Eksik Bırakılan Sayıları Tamamlama
17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)Jobs
17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiler)
18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Güvenli Hayat (Güvende Olmak İstiyorum)
18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Güvenli Hayat (Güvenli Oyun Alanları)
19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kuralları Öğreniyorum - Levhalar - İşaretler
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri)
20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar)Seyit Ahmet SILAY
21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Güvenli Hayat (Trafik Kuralları)
21.30 MATEMATİK (Tekrar)1’den 10’a Kadar Verilen Sayı Dizisinde Eksik Bırakılan Sayıları Tamamlama
EBA TV ortaokul canlı ders saatleri
09.00 TÜRKÇE-5Soru Çözümü
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-53. Ünite Değerlendirmesi
10.00 TÜRKÇE-6Metin Türleri
10.30 MATEMATİK-6Araştırma Sorusu Oluşturma / Verileri İkili Sıklık ve Sütun Grafiği İle Gösterme
11.00 TÜRKÇE-7İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif ERSOY
11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDikkat Dikkat! - Toplumsal Kurallar - Anons
12.00 TÜRKÇE-8Cümle Türleri
12.30 MATEMATİK-8Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme
13.00 ARAPÇA-8Hayvan Sevgisi
13.30 TÜRKÇEÇeşitli Tür ve Yapıda Metinler Yazma
14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Soru Çözümü
14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)3. Ünite Değerlendirmesi
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Metin Türleri
15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Araştırma Sorusu Oluşturma / Verileri İkili Sıklık ve Sütun Grafiği İle Gösterme
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif ERSOY
16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dikkat Dikkat! - Toplumsal Kurallar - Anons
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Cümle Türleri
17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme
18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar)Hayvan Sevgisi
18.30 TÜRKÇE (Tekrar)Çeşitli Tür ve Yapıda Metinler Yazma
19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Soru Çözümü
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)3. Ünite Değerlendirmesi
20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Metin Türleri
20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Araştırma Sorusu Oluşturma / Verileri İkili Sıklık ve Sütun Grafiği İle Gösterme
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASISeyit Ahmet SILAY
21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar)İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif ERSOY
22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dikkat Dikkat! - Toplumsal Kurallar - Anons
22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Cümle Türleri
23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar)Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme
23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar)Hayvan Sevgisi
EBA TV lise canlı ders saatleri
09.00 BİYOLOJİ-9Hücre Zarından Madde Geçişleri-II
09.30 TBA SPORYaşayan Tarih Çanakkale
10.00 BİYOLOJİ-10Akraba Evliliklerinin Kalıtsal Hastalıklarla İlişkisi
10.30 FELSEFE-10Felsefi Metinlerde İyilik ve Mutluluk İlişkisi
11.00 BİYOLOJİ-11Üriner Sistem-I
11.30 FELSEFE-1118. ve 19. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı
12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
12.30 BİYOLOJİ-12Bitkisel Organlar
13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKurallara Uyalım - Toplumsal Kurallar - Anons
13.30 DİNLER TARİHİ 12Budizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar
14.00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12Sanat ve Sanatın Kapsamı, İslam Kültür ve Medeniyetinden Sanat Anlayışı, Dil ve Edebiyat
14.30 KELAM-12Haricilik, Mürcie
15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9Transistörlü Röle Kontrol Devresi
15.30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar)Mevlit, İlahiEBA İzleTRT İzle *
16.00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10For Döngüsü
16.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar)Hücre Zarından Madde Geçişleri-II
17.00 TBA SPOR (Tekrar)Yaşayan Tarih Çanakkale
17.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar)Akraba Evliliklerinin Kalıtsal Hastalıklarla İlişkisi
18.00 FELSEFE-10 (Tekrar)Felsefi Metinlerde İyilik ve Mutluluk İlişkisi
18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar)Üriner Sistem-I
19.00 FELSEFE-11 (Tekrar)18. ve 19. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
20.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar)Bitkisel Organlar
20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kurallara Uyalım - Toplumsal Kurallar - Anons
21.00 DİNLER TARİHİ 12 (Tekrar)Budizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar
21.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)Sanat ve Sanatın Kapsamı, İslam Kültür ve Medeniyetinden Sanat Anlayışı, Dil ve Edebiyat
22.00 KELAM-12 (Tekrar)Haricilik, Mürcie
22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Transistörlü Röle Kontrol Devresi
23.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)Venler
23.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)For Döngüsü