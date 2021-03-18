EBA TV bugünkü canlı dersler hangileri? EBA canlı ders ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri

TRT EBA TV, uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin canlı ders takibi yaptığı bir eğitim portalıdır. 15 Şubat’tan sonra köy okulları, 2 Mart’tan sonra ise illerin risk durumuna göre belirlenen sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler ise EBA TV üzerinden canlı derse katılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) haftalık EBA canlı ders programını hafta başında yayınlıyor. EBA’da canlı dersler saat 08:00'de başlıyor. TRT EBA TV İlk, orta ve lise öğrencilerii için canlı dersler sabah 09.00 ila öğlen 13:30 arasında yapılmakta.

EBA TV ilkokul canlı ders saatleri

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıSanat (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri)

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 İNGİLİZCE-4Jobs

09.30 MATEMATİK-3Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiler)

10.00 HAYAT BİLGİSİ-3Güvenli Hayat (Güvende Olmak İstiyorum)

10.30 HAYAT BİLGİSİ-2Güvenli Hayat (Güvenli Oyun Alanları)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKuralları Öğreniyorum - Levhalar - İşaretler

11.30 HAYAT BİLGİSİ-1Güvenli Hayat (Trafik Kuralları)

12.00 MATEMATİK1’den 10’a Kadar Verilen Sayı Dizisinde Eksik Bırakılan Sayıları Tamamlama

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri)

13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)Jobs

14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiler)

14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Güvenli Hayat (Güvende Olmak İstiyorum)

15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Güvenli Hayat (Güvenli Oyun Alanları)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kuralları Öğreniyorum - Levhalar - İşaretler

16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Güvenli Hayat (Trafik Kuralları)

16.30 MATEMATİK (Tekrar)1’den 10’a Kadar Verilen Sayı Dizisinde Eksik Bırakılan Sayıları Tamamlama

17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)Jobs

17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiler)

18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Güvenli Hayat (Güvende Olmak İstiyorum)

18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Güvenli Hayat (Güvenli Oyun Alanları)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kuralları Öğreniyorum - Levhalar - İşaretler

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Sanat (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri)

20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar)Seyit Ahmet SILAY

21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Güvenli Hayat (Trafik Kuralları)

21.30 MATEMATİK (Tekrar)1’den 10’a Kadar Verilen Sayı Dizisinde Eksik Bırakılan Sayıları Tamamlama

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri

09.00 TÜRKÇE-5Soru Çözümü

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-53. Ünite Değerlendirmesi

10.00 TÜRKÇE-6Metin Türleri

10.30 MATEMATİK-6Araştırma Sorusu Oluşturma / Verileri İkili Sıklık ve Sütun Grafiği İle Gösterme

11.00 TÜRKÇE-7İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif ERSOY

11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDikkat Dikkat! - Toplumsal Kurallar - Anons

12.00 TÜRKÇE-8Cümle Türleri

12.30 MATEMATİK-8Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme

13.00 ARAPÇA-8Hayvan Sevgisi

13.30 TÜRKÇEÇeşitli Tür ve Yapıda Metinler Yazma

14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Soru Çözümü

14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)3. Ünite Değerlendirmesi

15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Metin Türleri

15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Araştırma Sorusu Oluşturma / Verileri İkili Sıklık ve Sütun Grafiği İle Gösterme

16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif ERSOY

16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dikkat Dikkat! - Toplumsal Kurallar - Anons

17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Cümle Türleri

17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme

18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar)Hayvan Sevgisi

18.30 TÜRKÇE (Tekrar)Çeşitli Tür ve Yapıda Metinler Yazma

19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Soru Çözümü

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)3. Ünite Değerlendirmesi

20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Metin Türleri

20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Araştırma Sorusu Oluşturma / Verileri İkili Sıklık ve Sütun Grafiği İle Gösterme

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASISeyit Ahmet SILAY

21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar)İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif ERSOY

22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dikkat Dikkat! - Toplumsal Kurallar - Anons

22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Cümle Türleri

23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar)Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme

23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar)Hayvan Sevgisi

EBA TV lise canlı ders saatleri

09.00 BİYOLOJİ-9Hücre Zarından Madde Geçişleri-II

09.30 TBA SPORYaşayan Tarih Çanakkale

10.00 BİYOLOJİ-10Akraba Evliliklerinin Kalıtsal Hastalıklarla İlişkisi

10.30 FELSEFE-10Felsefi Metinlerde İyilik ve Mutluluk İlişkisi

11.00 BİYOLOJİ-11Üriner Sistem-I

11.30 FELSEFE-1118. ve 19. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı

12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

12.30 BİYOLOJİ-12Bitkisel Organlar

13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKurallara Uyalım - Toplumsal Kurallar - Anons

13.30 DİNLER TARİHİ 12Budizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar

14.00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12Sanat ve Sanatın Kapsamı, İslam Kültür ve Medeniyetinden Sanat Anlayışı, Dil ve Edebiyat

14.30 KELAM-12Haricilik, Mürcie

15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9Transistörlü Röle Kontrol Devresi

15.30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar)Mevlit, İlahiEBA İzleTRT İzle *

16.00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10For Döngüsü

16.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar)Hücre Zarından Madde Geçişleri-II

17.00 TBA SPOR (Tekrar)Yaşayan Tarih Çanakkale

17.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar)Akraba Evliliklerinin Kalıtsal Hastalıklarla İlişkisi

18.00 FELSEFE-10 (Tekrar)Felsefi Metinlerde İyilik ve Mutluluk İlişkisi

18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar)Üriner Sistem-I

19.00 FELSEFE-11 (Tekrar)18. ve 19. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

20.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar)Bitkisel Organlar

20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kurallara Uyalım - Toplumsal Kurallar - Anons

21.00 DİNLER TARİHİ 12 (Tekrar)Budizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar

21.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)Sanat ve Sanatın Kapsamı, İslam Kültür ve Medeniyetinden Sanat Anlayışı, Dil ve Edebiyat

22.00 KELAM-12 (Tekrar)Haricilik, Mürcie

22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Transistörlü Röle Kontrol Devresi

23.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)Venler

23.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)For Döngüsü