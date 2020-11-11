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Eğitim EBA TV 9. sınıf canlı ders saatleri! 9. sınıf ders programı EBA TV canlı
Eğitim

EBA TV 9. sınıf canlı ders saatleri! 9. sınıf ders programı EBA TV canlı

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler için TRT EBA TV üzerinden canlı ders anlatımına devam ediyor. Yüz yüze eğitimin henüz başlamadığı 9. sınıf öğrencileri EBA sitesi üzerinden ders programı dahilinde TRT EBA TV canlı derse katılıyor. TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan 9. Sınıf canlı dersleri için ders programı EBA üzerinden açıklandı. İşte EBA TV 12 Kasım 9. Sınıf ders programı ve 9. Sınıf canlı ders saatler.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:21:00 - 2020-11-11 13:22:45
EBA TV 9. sınıf canlı ders saatleri! 9. sınıf ders programı EBA TV canlı

TRT EBA lise canlı ders saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA.gov.tr üzerinden açıkladığı ders programı üzerinden gerçekleştirilmekte. TRT EBA TV canlı ders saatleri için EBA haftalık ders programı yayınlanıyor. EBA üzerinden yayınlanan canlı ders saatlerine göre, 12 Kasım Perşembe günü 9. Sınıflar canlı ders saati 19:00’da Coğrafya dersi ile başlayacak. 9 Sınıflar Coğrafya dersinde Dünya’nın Yıllık (Yörünge) Hareketi -2 konusunu işleyecek. 9. Sınıflar 12 Kasım Perşembe günü canlı derste saatler 09:30’u gösterdiğinde Kimya dersinden atomun yapısı II konusunu işleyecek. TRT EBA TV üzerinden 9. Sınıf öğrencileri ders tekrarlarını 17:00-18:30 saatleri arasında takip edebilecek.

EBA TV 12 Kasım Perşembe 9. sınıf canlı ders saatleri - 9. sınıf ders programı

 

EBA TV tüm sınfların ders programı için tıklayın

TRT EBA TV canlı ders takibi için tıklayın

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