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Avrupa EasyJet'ten flaş karar! O ülkeye olan uçuşları durdurdu
Avrupa

EasyJet'ten flaş karar! O ülkeye olan uçuşları durdurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-16 15:01:00 -
EasyJet'ten flaş karar! O ülkeye olan uçuşları durdurdu

İngiltere merkezli havayolu şirketi ‘Easy Jet’, bölgedeki çatışmalar sonrasında güvenlik endişesi sebebiyle İsrail’e uçuşlarını durdurma kararı aldı.

EasyJet Pazar günü yaptığı açıklamada “İsrail'deki mevcut durum nedeniyle Tel Aviv'e gidecek ve Tel Aviv'den kalkacak olan uçuşlarımızı durdurma kararı aldık.

Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyeti her zaman en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

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