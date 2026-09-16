eal Madrid uzatmada kazandı, Arda Güler maçın oyuncusu seçildi
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Real Madrid, LaLiga’nın 6. haftasında iki farklı üstünlüğünü kaybettiği Elche deplasmanından 3-2’lik galibiyetle döndü. Carlos Espi’nin uzatma dakikalarındaki golü üç puanı getirirken, Arda Güler maçın oyuncusu oldu.
İspanya Birinci Futbol Ligi’nde Real Madrid, Elche karşısında galibiyete 90+1. dakikada ulaştı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Madrid ekibi, ev sahibinin ikinci yarıda skoru eşitlemesine rağmen Carlos Espi’nin golüyle kazanarak puanını 15’e yükseltti.
ARDA’NIN SERBEST VURUŞUYLA ÜSTÜNLÜK GELDİ
Karşılaşmanın 25. dakikasında Arda Güler’in kullandığı serbest vuruşta topu kendi kalesine gönderen Matias Dituro, Real Madrid’in öne geçmesine neden oldu. Kylian Mbappe, 33. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
ELCHE GERİ DÖNDÜ, SON SÖZÜ ESPI SÖYLEDİ
Ev sahibi ekip, 71. dakikada Abiel Osorio’nun golüyle farkı bire indirdi. Fer Nino’nun 83. dakikada skoru 2-2’ye getirmesiyle karşılaşmanın son bölümünde galibiyet mücadelesi yeniden hız kazandı.
Elche kalesinde baskısını artıran Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi ile üçüncü golünü buldu. Bu gol, Madrid ekibine deplasmanda üç puanı getirdi.
ARDA GÜLER’E MAÇIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ
Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Milli futbolcu, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.
Real Madrid, 15 puanla ikinci sırada yer alırken ligdeki dördüncü yenilgisini alan Elche son sırada kaldı.