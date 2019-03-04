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EAFF 4. Olağan Kongresi, Polonya'da yapıldı

- EAFF Yönetim Kurulu tarafından seçilen IPC Komitesi'nin 7 üyesi arasında TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, fizyoterapist Gürkan Günaydın ve Rabia Gülçin Seyhan da yer aldı

04 Mart 2019 Pazartesi 16:15
EAFF 4. Olağan Kongresi, Polonya'da yapıldı


ANKARA (AA) - Avrupa Ampute Futbol Federasyonunun (EAFF) 4. Olağan Kongresi, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, üye ülke federasyonlarının başkan ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İtalya, Hollanda, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Hollanda, Almanya ve Yunanistan'dan katılım oldu.

Kongrede Türkiye'yi temsilen TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takım Fizyoterapisti Dr. Gürkan Günaydın ve TBESF Uzman Fizyoterapisti Rabia Gülçin Seyhan bulundu.

3 gün boyunca süren organizasyonda ilk kez Avrupa Ampute Futbol Federasyonuna bağlı Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Teknik Komitesi oluşturuldu. EAFF'ın yönetim kurulu tarafından seçilen IPC Komitesi'nin 7 üyesi arasında Arif Ümit Uztürk, Gürkan Günaydın ve Rabia Gülçin Seyhan da yer aldı.

IPC Komitesi, ampute futbol branşının Paralimpik Oyunları'nda yer alabilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:15
  1. 4. Olağan Kongre
  2. EAFF
  3. TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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