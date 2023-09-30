E5’in yan yolunda dehşet
Küçükçekmece E5 Karayolu yan yolda bir kamyonet devrildi.
Küçükçekmece E-5 Karayolu yan yolda bir kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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Küçükçekmece E5 Karayolu yan yolda bir kamyonet devrildi.
Küçükçekmece E-5 Karayolu yan yolda bir kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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