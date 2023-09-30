  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karabağ zaferinden içimizdeki Ermeniler rahatsız

Putin dünyaya duyurdu: Rusya yardımcı olacak

Sapkınlara ‘Dur’ diyen STK’lara soruşturma!

Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Vergiden SGK’dan çalıp millete ağlıyorlar! Hem hırsızlar hem yüzsüzler

Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan salon!...

O dağın altında yoğun bir petrol olduğu düşünülüyor! Apar topar bölgeye gidildi, müjde her an gelebilir

7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emeklileri üzen haberi verdi! İşte bu beklenmiyordu, itiraz gelebilir

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı
Yerel E5’in yan yolunda dehşet
Yerel

E5’in yan yolunda dehşet

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:47:00 -

Küçükçekmece E5 Karayolu yan yolda bir kamyonet devrildi.

Küçükçekmece E-5 Karayolu yan yolda bir kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Küçükçekmece'de 7 Katlı bina kaydı
Küçükçekmece'de 7 Katlı bina kaydı

Yerel

Küçükçekmece'de 7 Katlı bina kaydı

Direksiyon öğrencisi dereye uçtu
Direksiyon öğrencisi dereye uçtu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Direksiyon öğrencisi dereye uçtu

Küçükçekmece'de trafikte otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece'de trafikte otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Yerel

Küçükçekmece'de trafikte otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de kaza yapan forklift daireye girdi
Küçükçekmece'de kaza yapan forklift daireye girdi

Gündem

Küçükçekmece'de kaza yapan forklift daireye girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23