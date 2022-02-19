e-YDS sonuç sorgula | 2022 e-yds sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 19 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen e-YDS 2 sonuçları açıklandı. Peki, e-yds sonuçları nereden öğrenilebilir?
19 Şubat Cumartesi günü yapılan e-YDS 2 sonuçları (İngilizce) sonuçları açıklandı. Peki, yds 2 sonuçları nereden öğrenilir?
e-YDS sonuç sorgula | 2022 e-yds sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
ÖSYM’den yapılan açıklamada, “19 Şubat 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını, 19 Şubat 2022 tarihinde saat 18.20’den itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir” denildi.
e-YDS nedir?
E-YDS, Yabancı Dil Sınavı'nın bilgisayar ortamında gerçekleştirilen versiyonudur.