  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Putin ve Biden için tarih verildi
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
"Eski Türkiye: Faili meçhuller, çamur, çukur..."
FIFA'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif!
Eğitim e-YDS 2021/8 başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?
Eğitim

e-YDS 2021/8 başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, e-YDS 2021/8 başvuru tarihini ve sınav ücretini açıkladı. e-YDS sınavına girecek adayların, merakla beklediği başvuru tarihi ve sınav ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, e-YDS 2021/8 başvuru tarihi ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:15:00 -
e-YDS 2021/8 başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM Başkanlığı tarafında, e-YDS 2021/8 başvurusunun başladığı duyurusu yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının başvuru tarihi ve başvuru ücreti merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayları…

e-YDS 2021/8 başvurusu ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM, Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/7 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, bugün saat 17.00’dan itibaren 10.06.2021 23.59 tarihine kadar https://odeme.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden 290 TL yatırarak başvurularını tamamlamalıdırlar.

e- YDS sınavına nasıl başvurulur?

1-e-YDS sınav başvurusu için öncelikle https://ais.osym.gov.tr sitesine girmeniz gerekiyor.

2-Siteye giriş yaptığınızda e-YDS yazan yere tıklayınız.

3- Çıkan sayfada “Başvuru yap” seçeneğine tıklayınız. Ardından T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız E-devlet ile giriş yapmanız da mümkün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar tarih verdi: Birileri istemese de...
Gündem

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar tarih verdi: Birileri istemese de...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de 5-10 sene içinde dünya ile yarışacağını belirtere..
Bakan Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın son mesajını açıkladı
Gündem

Bakan Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın son mesajını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında suç duyurusunda bulunduğu İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık'ın kendisine attığı son mesajı ka..
Mali’de yine darbe oldu
Dünya

Mali’de yine darbe oldu

Mali’de Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan, Ordu tarafından Kati askeri kampına getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay