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E-yayınlarda KDV oranı artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:25
E-yayınlarda KDV oranı artırıldı

Elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanacak. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18’e çıkarıldı. Karar, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:25
  1. Elektronik kitap
  2. Katma Değer Vergisi (KDV)
  3. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı
  4. Resmi Gazete
  5. e-kitap
  6. e-gazete
  7. e-dergi
  8. KDV oranı

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