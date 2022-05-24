E vitamini yağının cilde faydaları nelerdir? Fındık kabuğundaki sır!

Yüzyıllardır tüketilen fındık kozmetik ve ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılıyor. Peki fındığın vücuda ne gibi bir faydası var?

Yapılan araştırmalarda fındık kabuğunun kemoterapi gören hastaların yaşadıkları deformeleri azalttığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden bilim adamları fındık kabuklarından ilaç üretmeyi ve kemoterapi gören hastalarda ilaç olarak kullanmalarını hedefliyor.

FINDIK KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Fındık kabuğu kanserli hücrelerin oluşumunun önüne geçen Paclitaxel ve diğer taxanes türevleri barındırır. Bu maddeler sayesinde kanser ilaçlarına fındık kabuğu ham madde olarak ilave edilir. Ayrıca E vitamini içeren fındık kabuğu kaynatılarak cilt bakım ürünlerine de eklenmektedir. Erken yaşlanmayı önleyen fındık kabuğu A ve C vitaminlerinin yüzde 70'ini karşılar.

Fındık kabuğunun evlerde kullanımı kaynatılmak suretiyle olmaktadır. Bileşiğinde bulunan maddelerin açığa çıkartılması bu şekilde mümkün olmaktadır.

Fındık kabuğu kaynatılarak tüketildiğinde bağırsakları rahatlattığı ve bağırsak florasını koruduğu aynı zamanda yüksek antioksidan sağlayarak kanı zararlı maddelerden koruyarak kalp ve damarları güçlendirdiği bilinmektedir.

Diğer kullanım alanı olarak fındık kabuklarından üretim kollarındaki sanayi kuruluşları da yakıt olarak kullanmaktadır. Uzun miktar ısı verici etkisi sayesinde ısıtma amaçlı tercih edilebilmektedir.

E VİTAMİNİ YAĞI YÜZÜNÜZ İÇİN İYİ Mİ?

Evet, cilt için E Vitamini yağı oldukça faydalıdır. Cildinizi nemlendirir ve besler. Işıltınıza katkıda bulunur ve cildinizi pürüzsüz ve sağlıklı hale getirir.

Yağın ayrıca cilt sağlığını korumanın yanı sıra hiperpigmentasyon ve kırışıklıkları azalttığı da bilinmektedir.

E Vitamini temel olarak yağda çözünen bir antioksidandır.

8 farklı E vitamini türü arasında tokoferil asetat ve tokoferol cilt bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

E Vitamini yağı serbest radikallere karşı savaşabilir ve cildinizi hasardan korur.

Ayrıca cildinizin bariyer işlevini artırmaya yardımcı olan nemlendirici ve iyileştirici özelliklere sahiptir.

HİPERPİGMENTASYONU AZALTIR

Cildinizde artan melanin üretimi, daha koyu bir cilt tonuna neden olur. Cildinizin hiperpigmentasyonu melazma olarak bilinir. Cilt uzmanlarına göre melazma topikal E Vitamini ile tedavi edilebilir.

Araştırmalar, E Vitamini ile C Vitamini kombinasyonunun doğal bir güneş koruyucusu olarak çalışabileceğini ve hiperpigmentasyonu azaltabileceğini düşündürmektedir. Maceracıysanız ve uzun saatler boyunca güneşte kalmaktan hoşlanıyorsanız, bu yeni en iyi arkadaşınız olabilir!

CİLT YAŞLANMASINI ÖNLER

Kuru cilt, erken cilt yaşlanmasının en önemli nedenlerinden biridir. Genellikle kuru tenli insanlar daha fazla kırışıklık ve ince çizgi yaşarlar. E Vitamini antioksidan bakımından zengindir ve E Vitamini yağında bulunan antioksidanlar kan dolaşımınızı iyileştirebilir.

Nemlendirici özelliklere sahip olması, yağın cildinizin sıkı ve genç görünmesini sağlayabilir! E Vitamini yağının ve E Vitamininin diğer topikal formlarının doğrudan kullanımı, cilt yaşlanma sürecinizi yavaşlatır.

KURU CİLT KOŞULLARINI İYİLEŞTİRİR

E vitamini yağı, kuru cildi azaltmak ve önlemek için bir nemlendirici görevi görür.

E Vitamini yağının pul pul dökülmesini ve anti-inflamatuar özelliklerini azaltır, tahriş olmuş cildi yatıştırır.

Bu yağ genellikle sedef hastalığı ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisi ile ilişkilidir.

Atopik dermatit hastalarında oral E Vitamini takviyelerinin kullanılmasının sonucunu görmek için randomize kontrollü bir çalışma yapıldı.

Sonuç, katılımcılar arasında cilt durumunda önemli bir iyileşme gösterdi. Sedef hastalığı için yeni bir topikal tedavinin etkinliği üzerine yapılan bir araştırma, E Vitamini yağının sedef hastalığının tedavisine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

GÖZENEKLERİ TEMİZLER

E vitamini yağı ağır bir yumuşatıcıdır. Gözeneklerinizdeki kiri temizleyerek size tazelenmiş ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Birkaç damla E Vitamini yağı hile yapmalı. E Vitamini kapsülleri, cilt gözeneklerinizi temizlemek için cilt bakım rejiminize harika bir katkı olabilir.

Ayrıca, A vitamini ve E vitamini kombinasyonu sivilceye neden olan bakterilerin yok edilmesine yardımcı olur.

KOYU LEKELERİ VE İZLERİ YOK EDER

E Vitamini yağının topikal kullanımı genellikle akne izleri ve yara izleri gibi koyu lekelerin tedavisinde kullanılır. Kremler ve jel gibi çoğu nokta düzeltici ürün, önemli bir bileşen olarak E vitamini yağı içerir. Ancak yüz sivilceleri için E Vitamini yağının etkinliğini destekleyecek yeterli kanıt yoktur.

Aslında, eski bir araştırma, yara izlerinin kozmetik görünümünü ortadan kaldırmada E vitamini yağının etkinliğinin olmadığını gösteriyor. Bu çalışmanın katılımcılarının üçte biri, yara izlerinde herhangi bir iyileşme görmedi ve bunun yerine kontakt dermatit geliştirdi. Çalışma, yara izleri için E Vitamini yağını onaylamasa da, cerrahi yaralarda kullanımını son derece caydırıyor.

GÜNEŞ YANIĞINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Birkaç çalışma, E Vitamini yağı kullanmanın sizi güneş yanığından koruyabileceğini göstermiştir. Güneş yanığı olan bölgeye E vitamini yağı sürmek cildi yatıştırır ve kızarıklığı azaltır. Bir çalışma, topikal E Vitamini uygulamasından sonra güneş hasarının azaltılmasından bahsediyor.

SERBEST RADİKALLERLE MÜCADELE EDER

Aşırı güneşe maruz kalma, çevresel kirleticiler, radyasyon ve tütün dumanı nedeniyle serbest radikaller oluşabilir. Kolajen tabakanızı parçalayarak erken yaşlanma belirtilerine, lekelere ve istenmeyen akne oluşumlarına neden olur.

E Vitamini, serbest radikallerin neden olduğu cilt hücrelerinizde oksidatif hasarı önleyen güçlü bir antioksidandır. Ultraviyole ışınlarından gelen enerjiyi emer ve cilt hücrelerinizi korur.

E VİTAMİNİ YAĞI ÖNLEMLERİ VE GÜVENLİĞİ

E vitamini yağı her cilt tipi için uygun değildir. Genellikle alerjik reaksiyonlarla ilişkilidir. E vitamini yağına alerjiniz varsa, mevcut cilt problemlerinizi daha da kötüleştirebilir. Daha önce alerji öyküsü olan kişiler, cilt için E Vitamini yağı kullanırlarsa küçük yan etkiler yaşayabilirler. Hafif cilt tahrişi ve kızarıklık fark edebilirsiniz. Yağlı bir cildiniz varsa, kullanmanız için en iyi seçenek olmayabilir. Ancak ciddi bir yan etkisi yoktur.

Ayrıca, tezgah üstü ürünler genellikle E vitamini yağı içeren ek bileşenlere sahiptir. Ürünü satın almadan önce lütfen etiketi dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz olması durumunda doktorunuza danışınız.