Diğer vitaminler gibi E vitamini de vücudun sağlıklı işleyişi için gerekli vitaminlerdendir. Çözülebilen E vitamini, bilinen en güçlü antioksidandır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Vücut kalp, kas ve iskelet yapısının düzgün çalışması için de E vitaminine ihtiyaç duyar. Ancak E vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Yapılan araştırmalara göre her 4 kişiden biri, E vitamini eksikliği yaşamaktadır. Peki E vitamini nelere iyi gelir? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?

E vitamininin faydaları

- Beyin sağlığını korur. Unutkanlık ve hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller.

- A ve K vitaminlerinin depolanmasında yardımcı olur.

- Damar tıkanıklığını önler, kötü kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Vücudu kansere karşı korur.

- Kronik hastalıkların semptomlarını azaltır.

E vitamini eksikliği belirtileri

- Dengesizlik

- Kulak uğultulması ve çınlaması

- Cilt yüzeyinde ciddi hasarlar

- Yorgunluk ve halsizlik

- Kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar

- Sindirim problemleri

E vitamini bakımından zengin besinler

- Badem

- Ay çekirdeği

- Kabak çekirdeği

- Fındık

- Ceviz

- Zeytinyağı

- Ispanak

- Marul

- Tere

- Maydanoz

- Lahana

- Brokoli

- Balkabağı

- Kereviz

- Ton balığı

- Somon

- Sardalye

- Hamsi

- Muz

- Kivi

- Avokado

- Mango

- Domates

- Patates

- Tahıllar

- Tereyağı

- Kırmızı et

- Yumurta