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Sağlık E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?
Sağlık

E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?

Bilinen en güçlü antioksidan olan E vitamini, kanserli hücreleri yok etmede etkilidir. Ayrıca cilt için gerekli vitaminlerin başında gelir. Ancak E vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Peki E vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 04:07:00 -
E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?

Diğer vitaminler gibi E vitamini de vücudun sağlıklı işleyişi için gerekli vitaminlerdendir. Çözülebilen E vitamini, bilinen en güçlü antioksidandır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Vücut kalp, kas ve iskelet yapısının düzgün çalışması için de E vitaminine ihtiyaç duyar. Ancak E vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Yapılan araştırmalara göre her 4 kişiden biri, E vitamini eksikliği yaşamaktadır. Peki E vitamini nelere iyi gelir? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?

E vitamininin faydaları

- Beyin sağlığını korur. Unutkanlık ve hafıza problemlerinin yaşanmasını engeller.

- A ve K vitaminlerinin depolanmasında yardımcı olur.

- Damar tıkanıklığını önler, kötü kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Vücudu kansere karşı korur.

- Kronik hastalıkların semptomlarını azaltır.

E vitamini eksikliği belirtileri

- Dengesizlik
- Kulak uğultulması ve çınlaması
- Cilt yüzeyinde ciddi hasarlar
- Yorgunluk ve halsizlik
- Kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar
- Sindirim problemleri

E vitamini bakımından zengin besinler

- Badem
- Ay çekirdeği
- Kabak çekirdeği
- Fındık
- Ceviz
- Zeytinyağı
- Ispanak
- Marul
- Tere
- Maydanoz
- Lahana
- Brokoli
- Balkabağı
- Kereviz
- Ton balığı
- Somon
- Sardalye
- Hamsi
- Muz
- Kivi
- Avokado
- Mango
- Domates
- Patates
- Tahıllar
- Tereyağı
- Kırmızı et
- Yumurta

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