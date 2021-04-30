E-ticarette satılabilir ürünümüz çok

Çevikoğlu, pazar yerinin satıcılara ciddi katma değer kattığını dile getirdi. Bu konuda Türkiye’de çok büyük fırsatlar bulunduğuna işaret etti. Ülkede yer alan ürünleri dünya pazarında 2-3 milyar insana satışa sunulabileceğine de dikkat çekti.

Gelişmeleri inceliyoruz

Lojistik maliyet konusunda dünyadaki gelişmeleri inceledikleri bilgisini veren Çevikoğlu, “PTT AŞ Genel Müdürümüz Hakan Gülten aynı zamanda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı görevini yürütüyor. Bundan dolayı konseye üye diğer ülkelerle yapılan karşılıklı iş birlikleriyle çeşitli indirimler aldık. Böylece kargolarımızı daha iyi şartlarda, daha hızlı sektöre kazandıracağız” ifadelerini kullandı. Çevikoğlu, lojistik firmaları incelerek PTTAVM’nin altyapısını ona göre düzenlediklerini ve geliştirdiklerini de kaydetti.