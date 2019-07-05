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E-ticarette en çok büyüyen kategori tatil-seyahat oldu

Türkiye’de e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:07
E-ticarette en çok büyüyen kategori tatil-seyahat oldu

Türkiye’de e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59.9 milyar liralık hacme ulaştı. 2018’de e-ticaret pazarında en hızlı büyüyen kategori ise yüzde 54’lük artışla 22.9 milyar TL’lik hacme ulaşan ve uçak bileti satışlarının sürüklediği “tatil-seyahat” oldu.


Bu hızlı büyümeden pay sahibi olmak isteyenler hosting hizmeti alarak 59.9 milyar dolarlık bu pazarda daha hızlı ve kolay bir şekilde yer alabiliyor. Özellikle KOBİ’ler ürettiği ürünleri E-Ticaret aracılığı ile daha hızlı ve güvenilir bir şekilde pazarlamaya başladığını ve bu nedenle de birçok KOBİ’nin hosting hizmeti alarak büyümeye geçtiği de dikkat çekmekte.


Konuyla ilgili bilgiler veren hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, “İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin oranı, yüzde 29.3 oldu. Bir önceki yıl bu oran yüzde 24.9’du, bu da bize internetten mal ve hizmet siparişinin her geçen gün daha da arttığı ve gelecekte hemen hemen her bireyin internetten alışveriş yapacağı anlamına gelmekte. Bu yükseliş ile birlikte dijital ortamda dükkan açmak isteyenlerin sayısı da doğru orantılı olarak artarken, kuracakları alışveriş sitelerinde kendilerine en çok yardımcı olacak olan hizmetin hosting hizmeti olduğunu söyleyebiliriz. Hosting hizmeti alırken de kullanıcıların özellikle otomatik kurulum, sürükle bırak, hazır sistem gibi site üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabilecekleri hosting hizmetlerini tercih etmeleri onlar için büyük kolaylık olacaktır” dedi.


Hosting hizmetlerinde kendilerinden bilgi almak isteyenlere her konuda yardımcı olarak yönlendirmeler yaptıklarını belirten Çakı, kullanıcıları ihtiyaçlarına göre site kurmalarını sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:07
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