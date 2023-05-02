E-Ticarete 65 bin işletme daha katıldı!

Avantajix.com’un Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2021 yılında 484 bin 347 olan e-ticaret yapan işletme sayısı 2022 yılında 64 bin 341 artarak, 548 bin 688 oldu.

İşletmelerin üçte biri İstanbul'da

İstanbul tek başına e-ticaret işletmelerinin üçte birini barındırıyor.

E-ticaret işletmelerinin 198 bin 582’si İstanbul’da faaliyet gösteriyor. En fazla işletme bulunan 10 il arasında İstanbul’u 44 bin 616 işletme ile Ankara takip ediyor. İzmir’de 37 bin 272, Bursa’da 20 bin 43, Antalya’da 17 bin 738, Konya’da 12 bin 694, Kocaeli’nde 12 bin 241, Adana’da 10 bin 568, Kayseri’de 10 bin 99 e-ticaret işletmesi bulunuyor.

Bu işletmelerin 533 bin 19’u e-ticaret pazar yerinde satış yapmayı tercih ederken, 15 bin 651 işletme ise hem kendi internet sitesi hem de e-ticaret pazar yerinde satış yapıyor.

Herkes en uygun fiyatlının peşinde

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, son dönemde fiyatların aşırı yükselmesiyle alışveriş alışkanlıklarının değişmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

“Artık uygun fiyatlı ürüne en kolay yoldan ulaşmak daha fazla önem kazandı. Bu isteği gerçekleştirmek dijital dünyada daha kolay. Karşılaştırma siteleri, fırsat siteleri, Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler, uygun fiyatlarla alışveriş için bir araç haline geldi. Alışveriş alışkanlığındaki bu değişim rakamlara da yansıdı. 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109 artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşti. E-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 18,6 oldu. Artık, her 5 mal ve hizmet alışverişinin biri internet üzerinden yapılıyor.”

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