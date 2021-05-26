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Dünya E-ticaret devine dava şoku
Dünya

E-ticaret devine dava şoku

ABD'li e-ticaret devi Amazon'o uygulamalarıyla adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı gerekçesiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 02:47:00 - 2021-05-26 02:59:43
E-ticaret devine dava şoku

Washington DC Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Karl Racine'in tüketiciler için fiyatları artırdığı, çevrim içi perakende pazarında inovasyonu ve seçimi engelleyerek rekabete aykırı davrandığı için bir antitröst davası açıldığı belirtildi. Açıklamada, Amazon'un tekel gücünü yasa dışı bir şekilde kullandığı, fiyatları artırdığı ve üçüncü taraf satıcılara kısıtlayıcı anlaşmalar uygulayarak çevrim içi perakende satışlarda rekabeti engellediği iddia edildi.

Amazon ise politikalarının fiyatları düşük tutmayı amaçladığını savunarak davaya karşı çıktı. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, satıcıların Amazon'da sundukları ürünler için kendi fiyatlarını belirlediği aktarıldı.

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