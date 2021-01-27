KOSGEB’den kobilere resmi tebligatlar artık UETS üzerinden yapılacak. 1 Şubat tarihine kadar kobilerin UETS’ye kayıt olmaları gerekmektedir. İşte E-Tebligat" nedir? UETS nedir, nasıl kayıt olunur? Haberinin detayları…

UETS Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun değiştirilen 7/a maddesi ile 6.12.2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor.

E-Tebligat Nedir?

Elektronik tebligat; gerekli resmi bilgilendirmelerin fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesidir. e-Tebligat, tebligatı yapan birimlerce düzenlenir. Elektronik tebligat, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde bulunan açıklamalar ve 213 sayılı kanun hükümlerinin gerektirdiği belgelerin e-Tebligat sistemi yolu ile mükelleflerin e-posta adreslerine tebliğ edilmesi şeklinde gerçekleşir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile eşit şartları doğurur.

E-tebligat adresi almak için: https://basvuru.etebligat.gov.tr/

E-tebligat hakkında detaylı bilgi için: https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta/UETS.asp