e-Tanzim'den haberi olmayan Bay Kemal: Biz ürünü evlerine kadar götüreceğiz, kuyruğa girmeyecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hafta sonu İzmir'e gittiğini hatırlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, kendisine “Biz zaten kentimizi, İzmir'i çok iyi biliyoruz. Hangi ailelerin fakir olduğunu da gayet iyi biliyoruz. 35 bin fakir aile var.” dediğini aktardı.

“Tanzim satış önünde kuyruğa girilmeyecek”

Tanzim satış mağazalarındaki kuyrukları eleştiren Kılıçdaroğlu, “Öyle tanzim satış mağazaları kuralım, gelsinler alışveriş yapalım değil, 35 bin eve 10 kilo soğan, 10 kilo domates götürüp teslim edeceğiz. Hiçbiri gidip tanzim satış mağazaları önünde kuyruğa girmeyecek. Hiçbiri cebinden para vermeyecek. Herkesin evine teslim edilecek. İşte sosyal adalet budur. Böylece bu mesele de bitmiş olacak.” dedi.

e-Tanzim’den haberi yok

Hükümet, fırsatçıların belini kırmak için başlattığı tanzim satışlarda kuyrukların oluşmaması adına, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için e-Tanzim sistemini kurdu. Buna göre vatandaşlar, ePttAVM’den almak istediği sebzenin siparişini veriyor, ürün evine geliyor, kuyruğa girmeye gerek kalmıyor.