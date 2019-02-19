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e-Tanzim'den haberi olmayan Bay Kemal: Biz ürünü evlerine kadar götüreceğiz, kuyruğa girmeyecekler

AK Parti’nin tanzim satış gereğince evlere ücretsiz servis yapacağından ve kuyruk meselesinin ortadan kalkacağından haberi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “35 bin eve 10 kilo soğan, 10 kilo domates götürüp teslim edeceğiz. Hiçbiri gidip tanzim satış mağazaları önünde kuyruğa girmeyecek.” dedi, gündemi ne kadar takip ettiğini yine gözler önüne serdi.

19 Şubat 2019 Salı 16:54
e-Tanzim'den haberi olmayan Bay Kemal: Biz ürünü evlerine kadar götüreceğiz, kuyruğa girmeyecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hafta sonu İzmir'e gittiğini hatırlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, kendisine “Biz zaten kentimizi, İzmir'i çok iyi biliyoruz. Hangi ailelerin fakir olduğunu da gayet iyi biliyoruz. 35 bin fakir aile var.” dediğini aktardı.

“Tanzim satış önünde kuyruğa girilmeyecek”

Tanzim satış mağazalarındaki kuyrukları eleştiren Kılıçdaroğlu, “Öyle tanzim satış mağazaları kuralım, gelsinler alışveriş yapalım değil, 35 bin eve 10 kilo soğan, 10 kilo domates götürüp teslim edeceğiz. Hiçbiri gidip tanzim satış mağazaları önünde kuyruğa girmeyecek. Hiçbiri cebinden para vermeyecek. Herkesin evine teslim edilecek. İşte sosyal adalet budur. Böylece bu mesele de bitmiş olacak.” dedi.

e-Tanzim’den haberi yok

Hükümet, fırsatçıların belini kırmak için başlattığı tanzim satışlarda kuyrukların oluşmaması adına, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için e-Tanzim sistemini kurdu. Buna göre vatandaşlar, ePttAVM’den almak istediği sebzenin siparişini veriyor, ürün evine geliyor, kuyruğa girmeye gerek kalmıyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:54
  1. İzmir
  2. e tanzim
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Şeref KazanŞeref Kazan14 dk önce
    Haberi yazan arkadaşa duyuru gir bakalım hıyar dışında ne buluyorsun onada 7 tl ptt ücreti ödersen rakam hangi fiyatlara çıkıyor
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz16 dk önce
    60 lık ve üstü nine ve dedelerimiz de e-tanzim i rahatça kullanabiliyordu eminim,..akit ciğim kılıçdaroğlu ile dalga geçeceğim diye dalga geçmeklik olma

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