Mayıs ayının sonlarına gelinirken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Milyonlarca öğrenci, EBA üzerinden canlı derslerini takip ederken bir yandan sınav sonuçları, devamsızlık, karne notları gibi bilgileri e-Okul VBS öğrenci girişi ile öğrenmeye çalışıyor. Peki, e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için hemen aşağıda yer alan link üzerinden kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda e-Okul VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

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