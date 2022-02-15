e-Okul VBS girişi açıldı mı? e-Okul VBS öğrenci girişi!
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. 15 gün boyunca tatil yaan milyonlarca öğrenci 6 Şubat’ta ders başı yaptı. Öğrenciler ikinci ara tatil ise öğrenciler 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. Yarıyıl tatilinin sona ermesinden sonra ders başı yayan öğrenciler ders notları, haftalık ders programını, devamsızlıklarını, karne bilgilerini görüntülendiği e-Okul VBS sorgulaması yapmakta. Peki e-Okul VBS girişi açıldı mı? e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
e-Okul VBS girişi açıldı mı?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, sınav sonuçları, sınav tarihleri ve başarı belgeleri gibi güncel verileri içeren bilgilere erişim sağlayabiliyor. e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor. Yarıyıl tatilinin sona ermesinden sonra e-Okul VBS girişi açıldı.
e-Okul VBS ders bilgileri görüntüle
Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek. Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
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