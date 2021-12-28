Öğrencilerin devamsızlıktan sınav notlarına kadar pek çok şeyin takip edildiği sistem olan e okul’a giriş yapmak isteyenler hangi şifreyle giriş yapabileceklerini araştırıyor. Peki, e okuldan devamsızlık nasıl öğreniliyor?

e okul nedir?

E okul sistemi ile öğrencinin eğitime başladığı günden itibaren mezun olana kadar takip edilen süreci tüm detaylarıyla ulaşabileceğimiz sistemdir. Tüm özel veya resmi anasınıfı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kurumlarının kullanması gereken bir yazılımdır.

e Okul VBS giriş nasıl yapılır? e okul giriş şifre gerekli mi?

e okul sistemine iki ayrı yolla bağlantı sağlamanız mümkün. "eokulyd.meb.gov.tr" adresine giriş yaptıktan sonra Veli Bilgilendirme yazan bölüme tıklayın. Buraya öğrenci TC kimlik numarası ve öğrencinin okul numarasını girin. Ardından karşınıza öğrenciye ilişkin bir iki soru çıkacak. O soruları da cevaplayıp sisteme bağlanabilirsiniz. Menü kısmında yani ekranın sol tarafından devamsızlık, ödevler, okuduğu kitaplar, ders notları gibi seçenekler bulunuyor. Buradan öğrenciye ilişkin tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren e devlet ile e okul sistemleri entegre edildi. Veliler çocuklarının e okul sayfasına e devlet üzerinden de giriş yapabiliyor. "https://www.turkiye.gov.tr/ogrenci-bilgi-sistemi" sayfasına TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapmanız mümkün. Böylece doğrudan e okul sayfasına ulaşmış olacaksınız.