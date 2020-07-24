e-Okul lise tercihleri nasıl yapılır? LGS 2020 tercihleri

LGS tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla beraber başlatıldı. e Okul öğrenci girişi ile birlikte yapılan bu tercihlerde öğrenciler LGS tercih robotu ile beraber aldıkları puanlara uygun yüzdelik dilimine sahip liselere yerleştirilecek. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında tercih işlemlerinin sona ermesi bekleniyor.

e-Okul lise tercihleri nasıl yapılır?

MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.