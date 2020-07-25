E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Okul kayıtları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. E-okul kayıt sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. İlkokul 1. sınıfa başlayan, ortaokula geçen öğrencilerin kayıt yaptıracakları okul bu sayfadan görüntülenebiliyor. Okul kayıtları ise okulun açılması beklenen tarih olan 31 Ağustos'tan önce yapılacak.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Okul kayıtları sorgulama ekranı açıldı ancak ilkokul ve ortaokul kayıtları henüz başlamadı. Kayıtlarla ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS kayıt sürecine ilişkin takvim LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer aldı. Buna göre LGS için tercihler 20 Temmuz'da başladı, yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.