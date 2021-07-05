  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Hayatını kaybetti
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
ABD'de silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
İşte yeni haftaya artışla başlayan dolarda son durum
Eğitim E Okul anaokulu 1.sınıf kayıtları | Okul kayıtları ne zaman?
Eğitim

E Okul anaokulu 1.sınıf kayıtları | Okul kayıtları ne zaman?

E Okul kayıt sorgula | Milyonlarca öğrenci için heyecan dolu süreç başladı. Anaokulu, 1.sınıf ve 5.sınıfların e kayıtları tamamlandı. Veliler, çocuklarının kaydının hangi okula düştüğünü araştırmaya başladı. Peki, okul kayıtları nasıl sorgulanır? E Okul kayıt sorgula

Yeniakit Publisher
2021-07-05 18:18:00 -
E Okul anaokulu 1.sınıf kayıtları | Okul kayıtları ne zaman?

LGS tercihleriyle E Okul işlemleri bir süredir aktif halde kullanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 5 Temmuz Pazartesi günü e kayıt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Hal böyle olunca kullanıcılar arama motorlarında daha çok ‘E Okul’ konusunu araştırmaya başladı. Peki, E Okul’a nasıl giriş yapılır? E Okul lise tercih işlemleri

E Okul anaokulu 1.sınıf kayıtları | Okul kayıtları ne zaman?

E Okul milyonlarca veli ve öğrenci için son derece önemli. E okul üzerinde öğrenciler not kontrollerini yapabiliyor, e karnelerine ulaşabiliyor. E Okul üzerinden okul tercih işlemleri ve okul sorgulama işlemleri de yapılıyor. E Okul üzerinden 5 Temmuz 2021’den itibaren 2021-2022 eğitim öğretim yılında anaokulu, 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerinin kayıt olduğu okulların bilgilerine ulaşmak mümkün.

Okul sorgulama işlemi için sisteme TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle girmeniz gerekiyor.

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

1.sınıf kayıt sorgulama nereden yapılacak MEB 1. sınıf kayıt sorgulama ekranı
1.sınıf kayıt sorgulama nereden yapılacak MEB 1. sınıf kayıt sorgulama ekranı

Eğitim

1.sınıf kayıt sorgulama nereden yapılacak MEB 1. sınıf kayıt sorgulama ekranı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay