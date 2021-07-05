LGS tercihleriyle E Okul işlemleri bir süredir aktif halde kullanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 5 Temmuz Pazartesi günü e kayıt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Hal böyle olunca kullanıcılar arama motorlarında daha çok ‘E Okul’ konusunu araştırmaya başladı. Peki, E Okul’a nasıl giriş yapılır? E Okul lise tercih işlemleri

E Okul anaokulu 1.sınıf kayıtları | Okul kayıtları ne zaman?

E Okul milyonlarca veli ve öğrenci için son derece önemli. E okul üzerinde öğrenciler not kontrollerini yapabiliyor, e karnelerine ulaşabiliyor. E Okul üzerinden okul tercih işlemleri ve okul sorgulama işlemleri de yapılıyor. E Okul üzerinden 5 Temmuz 2021’den itibaren 2021-2022 eğitim öğretim yılında anaokulu, 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerinin kayıt olduğu okulların bilgilerine ulaşmak mümkün.

Okul sorgulama işlemi için sisteme TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle girmeniz gerekiyor.

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