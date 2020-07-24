Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) açıklanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

E-okul 2020 LGS tercih robotu nasıl kullanılır?

MEB LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

MEB'in sunduğu LGS tercih robotu hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açıklan sayfada gerekli bilgileri girdikten sonra, onlar için en uygun liselerin listesini görüntüleyebilir.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.