yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katkı sağladığı Manşetlerin Dili programında, Türkiye’nin gündemindeki konular masaya yatırıldı. İYİ Parti’nin CHP peşinde sürüklenmesinin de konuşulduğu programda, birbirine zıt ideolojilerin kol kola girdiği vurgulandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’ye oy vereceğini açıklamasının ilginçliğinin de tartışıldığı programda, Dağıstanlı’nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti’ye oy vereceğini hatırlatması üzerine Karahasanoğlu, AK Parti ve ülkücülerin, İYİ Parti ile CHP kadar zıt olmadığı ve Bahçeli’nin beka görüşünün olduğu cevabını verdi. Aynı zamanda Karahasanoğlu, Akşener’in seçimleri küçümsediğini söyledi.

İzmir’de CHP’nin adayı belli olmamışken İYİ Parti’nin destek verme kararı aldığını söyleyen Ali İhsan Karahasanoğlu, birbiriyle fazla uyuşmayan partilerin ittifakı söz konusu olduğu zaman, aday belli olmadan destek vermenin yanlışlığını vurguladı.

“Dün gazetecilerle yaptığı sohbette Meral hanım, ‘Ben İstanbul, Üsküdar’da ikamet ediyorum ve hem Üsküdar belediye seçimleri için hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanacağım, ikisini de CHP’ye vereceğim.’ Bakın, tam manşet olacak bir ifade.” diyen Karahasanoğlu, şunları söyledi:

“İYİ Parti’yi niye kurdunuz?”

“İYİ Parti’nin Genel Başkanısınız ama belediye seçimlerinde kendi partinize oy veremiyorsunuz. Sadece büyükşehirde değil, ilçe belediye başkanlığında da oy veremiyorsunuz. İşi daha da öteye götürüyor Meral hanım, evin için 5 kişi olduklarını söylüyor aile olarak, ‘5 tane oyumuz var, 5’i de CHP’ye’ diyor. E o zaman siz İYİ Parti’yi niye kurdunuz diye sorarlar. Eğer CHP’nin arkasına takılıp devam edecekseniz, niçin İYİ Parti amblemi etrafında milliyetçi, muhafazakar insanları kandırmaya çalışıyorsunuz, diye sorarlar.”

“31 Mart’ta İYİ Parti’nin cenazesi kaldırılacak”

1995’te MHP’nin “gümbür gümbür geldiği” söylenen milletvekilliği seçimlerinde, MHP’den aday olan Nusret Demiral’ın Türkçe ezan olabileceği yönündeki açıklamasının ardından partinin baraj altında kaldığını hatırlatan usta gazeteci, “Şimdi İYİ Parti’nin Genel Başkanı, hazırlıklı, planlı olarak gazetecilerin karşısına geçip net bir şekilde, CHP’ye oy vereceğiz, diyorlarsa artık bundan sonra İYİ Parti’nin cenazesi kaldırılacak demektir 31 Mart’ta.” diye konuştu.

Bahçeli ‘beka’ diyor, Akşener küçümsüyor

Bu sözlerin üzerine sunucu Dağıstanlı’nın Bahçeli’nin de AK Parti’ye oy vereceğini hatırlatması üzerine Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Devlet bey beka diyor. Meral hanım, ‘mahalli seçim bu, o kadar büyütmeyin’ diyor. Devlet Bahçeli’nin mantığında bir beka olayı var. Fakat Meral hanımın kafasında öyle bir şey yok. ‘Bu mahalli seçimdir, fazla büyütmeyin, milletvekili seçimleri bile değil’ diyor.”

Aynı zamanda Karahasanoğlu, AK Parti ile MHP kadrolarının zıt olmadığını, solcu CHP ile sözde ülkücü İYİ Parti’nin zıt görüşleri olduğunun altını çizdi.