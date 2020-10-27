e-Noter uygulaması başladı! Notere gitmeye gerek kalmayacak!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşların noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilmelerini, bazı işlemlerin noterliklere gidilmeden yapılmasını sağlayan “e-Noter” uygulamasının başladığını bildirdi.
Ankara Hakimevi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Gül, şunları dile getirdi: “Vatandaşlarımız, ‘e-Noter’ uygulamasıyla Türkiye Noterler Birliğinin internet sayfasından 7 gün 24 saat randevu alma imkanına sahip olacak. Vatandaşlarımız üyelik şartı aranmadan istediği noterlikten randevu alabilecek. Uygulaması kapsamında noterliklere gitmeden ihbarname, ihtarname, çeviri gibi işlemler ‘e-İmza’ ile gerçekleştirilebilecek. Ayrıca noterliğe gidilmeden önce hangi işlem tesis edilecekse onlarla ilgili talepler, bilgiler iletilecek.”