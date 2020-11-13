E-Nabız sistemi ise tam da bu noktada test baktıran ve sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Bu sistem vatandaşların test sonuçlarına hastaneye gitmeden ulaşmalarını sağlanıyor.

e-Nabız koronavrüs test sonucu sorgulama

Korona test sonucu öğrenmek isteyen kişilerin e nabız sistemine giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan Covid-19 testleri de e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ