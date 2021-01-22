Covid-19'a yakalanan kişiler, hafif ila orta düzeyde semptomlar göstermekte ama bazı kişiler de hiç semptom görülmemekte. Vatandaşlarımız bu sebeple enfekte olup olmadığını öğrenmek için koronavirüs testi yapmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen E-nabız uygulaması vatandaşlarımızın yaptırdıkları koronavirüs testinin sonucunu görüntülemektedir. İşte E-nabız Covid-19 test sonucunu nerden öğrenebilirim? E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması nasıl yapılır sorularının cevapları…

E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması sorusunun cevabı…

E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E-nabız Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.