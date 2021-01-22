  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Sağlık

E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen E-nabız vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini bireysel olarak internet ortamından ya da telefondan görüntüleyip yönetebileceği bir sistem. Koronavirüs testini yapan kişiler test sonucunun bu sistemden öğrenebiliyor. Peki E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması nasıl yapılır? E-nabız Covid-19 test sonucunu nerden öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:50:00 -
E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

Covid-19'a yakalanan kişiler, hafif ila orta düzeyde semptomlar göstermekte ama bazı kişiler de hiç semptom görülmemekte. Vatandaşlarımız bu sebeple enfekte olup olmadığını öğrenmek için koronavirüs testi yapmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen E-nabız uygulaması vatandaşlarımızın yaptırdıkları koronavirüs testinin sonucunu görüntülemektedir. İşte E-nabız Covid-19 test sonucunu nerden öğrenebilirim? E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması nasıl yapılır sorularının cevapları…

  E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması sorusunun cevabı…

E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E-nabız Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de her şey yeni başlıyor! İç savaş kapıda
Dünya

ABD'de her şey yeni başlıyor! İç savaş kapıda

ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cumhuriyetçi eyaletlerde silahlı gruplar isyan hazırlığı yapıyor...
Neden uçtu bu gıda fiyatları? İşte zamların sebebi
Ekonomi

Neden uçtu bu gıda fiyatları? İşte zamların sebebi

Son dönemde mutfak alışverişi için marketlere giden vatandaşlar zamlı fiyatlar karşısında şaşkına uğruyor. Ayçiçek yağından tereyağına, peyn..
Bayraktar: Türkiye artık savaş doktrinlerini değiştiriyor
Gündem

Bayraktar: Türkiye artık savaş doktrinlerini değiştiriyor

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Türkiye'de savunma sanayisinde ciddi bir dinamizm olduğunu ifade ederek, son 15 senede bu al..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay