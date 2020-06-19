Koronavirüs salgını yalnızca sağlık sistemini değil eğitim alanını da etkiledi. Mart ayından bu yana öğrenciler uzatan eğitime devam ediyor. Öğrenciler ikinci dönem karnelerine nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.

E karne nasıl indirilir? | Karneler nasıl alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine e okul internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E KARNE İÇİN TIKLAYINIZ

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.