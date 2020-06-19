E karne nasıl indirilir? | Karneler nasıl alınacak?
Takdir teşekkür belgesi nasıl alınacak? Koronavirüs salgını sebebiyle okullar mart ayından bu yana kapalı. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken “Bu sene karne verilecek mi?” , “E karne nasıl olacak?” , “E karne nasıl alınacak?” , “E karne indir?” , “Takdir belgesi nasıl alınacak?” , “E okuldan teşekkür belgesi alınacak mı?” , “E karne nasıl olacak?” , “Bu sene sınıfta kalma var mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Koronavirüs salgını yalnızca sağlık sistemini değil eğitim alanını da etkiledi. Mart ayından bu yana öğrenciler uzatan eğitime devam ediyor. Öğrenciler ikinci dönem karnelerine nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.
E karne nasıl indirilir? | Karneler nasıl alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine e okul internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.