  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

E karne nasıl indirilir? | Karneler nasıl alınacak?

Takdir teşekkür belgesi nasıl alınacak? Koronavirüs salgını sebebiyle okullar mart ayından bu yana kapalı. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken “Bu sene karne verilecek mi?” , “E karne nasıl olacak?” , “E karne nasıl alınacak?” , “E karne indir?” , “Takdir belgesi nasıl alınacak?” , “E okuldan teşekkür belgesi alınacak mı?” , “E karne nasıl olacak?” , “Bu sene sınıfta kalma var mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 00:35:00 -
E karne nasıl indirilir? | Karneler nasıl alınacak?

Koronavirüs salgını yalnızca sağlık sistemini değil eğitim alanını da etkiledi. Mart ayından bu yana öğrenciler uzatan eğitime devam ediyor. Öğrenciler ikinci dönem karnelerine nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.

E karne nasıl indirilir? | Karneler nasıl alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine e okul internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E KARNE İÇİN TIKLAYINIZ

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

Okullar ne zaman açılacak? | Telafi eğitimi ne zaman?
Okullar ne zaman açılacak? | Telafi eğitimi ne zaman?

Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? | Telafi eğitimi ne zaman?

LGS ne zaman? | LGS saat kaçta başlayacak?
LGS ne zaman? | LGS saat kaçta başlayacak?

Eğitim

LGS ne zaman? | LGS saat kaçta başlayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı