E-imza sertifika sayısı 3,5 milyonu aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin verilere göre, ikinci çeyrekte üretilen e-imza sertifika sayısı 2 milyon 992 bin 301’e yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı 518 bin 160’a ulaştı. Toplamda 3 milyon 510 bin 461 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının ilk çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,8 arttı.