Kobi E-ihracatta tarihi ivme! 8 milyar dolar hedefine yapay zeke dopingi
Kobi

E-ihracatta tarihi ivme! 8 milyar dolar hedefine yapay zeke dopingi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
E-ihracatta tarihi ivme! 8 milyar dolar hedefine yapay zeke dopingi

Türkiye’nin e-ihracat payı 2025’in ilk 9 ayında yüzde 3,2’ye yükseldi. ABD’nin yeni gümrük düzenlemelerine rağmen yapay zeka tabanlı lojistik entegrasyonları ihracatçılara hız kazandırıyor.

Türkiye’nin e-ihracat hacmi, dijital lojistikteki yeniliklerin etkisiyle hızla büyüyor. 2024 e-ihracat hacmi 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti; 2025 hedefi ise 8 milyar dolar. ABD’nin 29 Ağustos 2025’te yürürlüğe giren de minimis muafiyetinin kaldırılması (800 dolar altı gönderilere gümrük vergisi zorunluluğu) sonrası, ShipEntegra’nın ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) entegrasyonu ve gümrük vergilerinin önden ödenecek şekilde çıkarak bu tarife hesaplamayı tüm kullanıcılara açması e-ihracatın ilerlemesini sağlıyor. Şirket verilerine göre bu sistem, teslimat süresini ortalama 24-48 saate indirebiliyor ve maliyetleri yüzde 30 civarında işletmelerin giderini azaltıyor. Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İnovaLİG 2025 programında, lojistik yazılım şirketi ShipEntegra bu hedefler doğrultusunda "İnovasyon Sonuçları" kategorisinde ödül aldı. Ödül, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende Genel Müdür Alparslan Yıldız’a, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından verildi.

“KOBİ’lerin rekabet gücünü koruyoruz”

İnovaLİG, 1.000’den fazla firmanın inovasyon performansını IMP3rove metodolojisiyle ölçüyor. ShipEntegra, e-ihracat süreçlerinde kullandığı yapay zeka tabanlı entegrasyonları ve dijital lojistiği tabana indirerek herkesin kolay kullanabileceği teknoloji sistemiyle bu sıralamaya girdi. Platform, tek panel üzerinden Amazon, Etsy ve Shopify gibi pazar yerlerini yöneterek 220+ ülkeye kargo gönderimini otomatikleştiriyor. Törende konuşan Alparslan Yıldız, "Yapay zekâ, Türkiye’nin inovasyon potansiyelini ekonomiye dönüştüren bir katalizör. ABD’nin de minimis değişikliği maliyetleri artırsa da, entegrasyoumuz ve teknolojimizle KOBİ’lerin rekabet gücünü koruyoruz. Bu ödül, 100.000’den fazla işletmeye verdiğimiz hizmetin, aynı zamanda Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ne ve ülke e-ihracat gelirine uyumlu bir tescilidir. GSYH’ye %5 katkı hedefine lojistikten destek veriyoruz" dedi.

