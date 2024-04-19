E-ihracatta kullanılan yapay zeka araçları!

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "E-İhracatta ChatGPT ve Yapay Zekâ Araçları" kılavuzunda, e-ihracat yapanların iş süreçlerini optimize etmek, pazar analizi yapmak, müşteri hizmetlerini geliştirmek, ürün listelemek, reklam ve pazarlama yapmak, web sitesi açmak, yabancı dillerde hizmet vermek gibi birçok konuda yardımcı olacak yapay zeka araçları detaylıca anlatılıyor.

Kılavuzun, e-ihracatın Türkiye'nin genel ihracatı içindeki payını yüzde 10'a çıkarma hedefi doğrultusunda hazırlanmış çok kapsamlı bir kaynak olduğunu belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Giriş, ChatGPT ve Diğer Yapay Zekâ Araçları olmak üzere 3 bölümden oluşan kılavuz; yapay zekânın nasıl çalıştığını, ChatGPT ve e-ihracattaki yerini, ChatGPT'nin iki farklı versiyonu 3.5 ile 4.0'ün karşılaştırmasını, kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, hangi konularda yararlanılabildiğini ele almasının yanı sıra Midjourney, Tailor Brands, OpusPro gibi diğer yapay zeka araçlarını da inceleyen bir rehber. Bu rehberde yapay zeka araçlarını e-ihracat veya e-ticaret yaparken kullanmak isteyen işletmelere yönelik birçok pratik bilgi mevcut” dedi. Kılavuzun bir özetini çıkararak önemli kısımların altını çizen Çiğdemli, şu bilgileri paylaştı…

E-ticarette yapay zeka

E-ticaret alanında yapay zeka, müşteri davranışlarını analiz etmek, kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmak ve müşteri hizmet süreçlerini en uygun hale getirme alanlarında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Chatbotlar ve sanal asistanlar, müşteri sorgularını hızla yanıtlayarak, daha tatmin edici bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Ayrıca yapay zeka destekli sistemler stok yönetimi ve talep tahmininde rol alarak işletmelerin envanter yönetimini verimli bir hale getirmeye de katkı sağlamaktadır. Yapay zeka destekli sistemler, en etkin sevkiyat yollarını belirlemek, nakliye maliyetlerini düşürmek ve dağıtım süreçlerini daha hızlı bir hale getirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Yapay zeka, tedarik zinciri ağlarında meydana gelebilecek olası aksaklıkları önceden tahmin ederek, bu tür sorunları önlemeye yardımcı olmaktadır.

ChatGPT kullanırken nelere dikkat etmeli?

Açık ve detaylı sorular sorun, spesifik olun. Örneğin, "e-ihracatta en etkili pazar araştırma yöntemleri hangileridir?" gibi spesifik sorular sormak, daha net ve kullanışlı cevaplar almanızı sağlamaktadır. Yapay zekaya sorulacak sorunun bağlamını açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Eğer belirli bir ülke, sektör veya hedef kitle ile ilgileniliyorsa, bunun soruda belirtilmesi gerekmektedir. Kendinizi bir işletme sahibi, pazar araştırmacısı veya e-ihracat danışmanı gibi konumlandırarak soruların bu perspektiften sorulması ise, alınacak olan cevabın kalitesini artırmaktadır. Ne tür bilgilere ihtiyacınız olduğunu ve hangi konularda yardıma ihtiyaç duyduğunuzu netleştirmelisiniz. Örneğin, e-ihracat için ürün listeleme stratejileri, uluslararası gönderim yöntemleri veya yerel pazar trendleri hakkında bilgi isteyebilirsiniz. ChatGPT belirli ülkelerdeki veya sektörlerdeki e-ihracat trendleri ve tüketici davranışları hakkında bilgi vermektedir. Bu da pazar analizi bakımından faydalı olabilir. ChatGPT ile etkileşimli bir diyaloğa girmekten kaçınılmamalıdır. Eğer verilen cevap tam olarak tatmin etmediyse, daha fazla ayrıntı veya açıklama isteyerek konuşmanın derinleştirilmesi gerekmektedir.

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Hangi konularda ChatGPT’den yararlanabiliriz?

Potansiyel müşteri soruları veya itirazlarına nasıl yanıt verileceği konusunda senaryolar oluşturmak ve ChatGPT'ye bu senaryolara nasıl cevap vereceğini sormak müşteri hizmetleri ekibinizin daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olabilmektedir. Farklı hedef pazarlar için özel satış ve pazarlama mesajları oluşturmak üzere de ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. ChatGPT'ye belirli bir hedef kitle veya pazar segmenti için nasıl bir pazarlama mesajı hazırlayabileceğinizi sorabilirsiniz. Ayrıca ChatGPT'yi kullanarak belirli ürün kategorileri, hizmetler veya teknolojilerdeki eğilimleri ve gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Yeni iş fırsatlarını tespit edebilir veya mevcut stratejilerinizi güncellerken destek alabilirsiniz. Örneğin; ChatGPT, içerisinde sizin verilerinizin yer aldığı bir Excel tablosundaki istatistikleri analiz edebilmektedir. Blog yazıları, sosyal medya gönderileri veya e-posta bültenleri için içerik fikirleri üretmek üzere de ChatGPT'den yararlanabilirsiniz. Potansiyel müşterilerle sosyal medyada nasıl etkileşime geçileceği konusunda stratejiler ve öneriler alabilirsiniz. ChatGPT ile oluşturulan senaryolar ve simülasyonlar aracılığıyla ekiplerinizi eğitmek için interaktif materyaller, eğitim modülleri ve programlar geliştirebilirsiniz. E-ihracat stratejileri, uluslararası ticaret düzenlemeleri ve kültürlerarası iletişim konularında kendinizi ve ekibinizi sürekli olarak geliştirmek için ChatGPT'den yararlanabilirsiniz. ChatGPT ile, müşterileriniz için kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ve öneriler geliştirmek üzere fikirler üretebilirsiniz. Örneğin, belirli müşteri profilleri için ürün önerileri veya kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları hazırlayabilirsiniz. Daha detaylı açıklayacak olursak, müşterinin ilgi alanları, alışveriş geçmişi, demografik yapısı (yaş, cinsiyet, konum vb.) gibi bilgiler kullanılarak, ChatGPT bu müşteri profiline uygun ürünler önermektedir. ChatGPT, tedarikçilerle iletişim kurarken kullanılabilecek e-posta şablonları veya iletişim stratejileri geliştirmede de yardımcı olmaktadır. Farklı kültürlerdeki iş ortaklarıyla etkili iletişim kurma yolları hakkında öneriler sunmaktadır. Ayrıca farklı lojistik seçenekleri ve gönderim stratejileri hakkında bilgi edinmek için ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. ChatGPT, uluslararası gönderimlerinizi daha etkin bir şekilde planlamanıza yardımcı olabilir. Farklı pazarlardaki düzenleyici gereksinimler ve uyum standartları hakkında bilgi edinmek için ChatGPT'den yararlanabilirsiniz. ChatGPT, potansiyel yasal ve ticari riskleri azaltmanıza yardımcı olabilir. Farklı dillerde iletişim kurmanıza yardımcı olarak, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi farklı dilleri konuşan müşterilere sunmanıza olanak tanır. Potansiyel yeni ürünlerinizin pazar kabulünü test etmek için senaryolar oluşturabilir ve ChatGPT ile bu senaryoları değerlendirebilirsiniz. Web sitenizin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ChatGPT ile fikirler geliştirebilir ve potansiyel iyileştirmeler hakkında görüş alabilirsiniz. Sadık müşteri tabanı oluşturmak ve mevcut müşterilerle ilişkilerinizi güçlendirmek için ChatGPT'den yararlanabilirsiniz. Örneğin, müşteri sorularına hızlı ve etkili yanıtlar vermek veya kişiselleştirilmiş teşekkür mesajları göndermek için kullanabilirsiniz.

Detaylı komutlar çok önemli

ChatGPT'deki etkili kullanım büyük ölçüde komutlara dayanmaktadır. En basit haliyle, komutlar açık bir biçimde ifade edilmiş talimatlar olarak ChatGPT'ye ne yapması gerektiğini belirtmemiz gerekmektedir. ChatGPT'nin verimliliği ve performansı, kullanıcının nasıl komutlar verdiğine doğrudan bağlıdır. ChatGPT ile elde edilen çıktıların kalitesi ve doğruluğu, verilen komutların açıklığı ve detayına göre değişmektedir. Eğer komutlar net ve spesifikse, ChatGPT de o kadar etkili ve hedefe yönelik yanıtlar üretir. ChatGPT ile istenen sonuçlara ulaşma derecesi, kullanıcının komut verme becerisine ve bu komutların niteliğine göre belirlenmektedir. ChatGPT ile etkileşimde bulunurken, komutunuzun bağlamını ve arka planını net bir şekilde belirtmek de önemlidir. Örneğin, lojistikte belirli bir taşıma yöntemi veya rota üzerine sorular sorarken, mevcut piyasa koşulları veya belirli coğrafi özellikler gibi faktörleri de dikkate almak, daha gerçekçi ve uygulanabilir yanıtlar almanıza olanak tanımaktadır. Diğer bir örnekte ise, e-ticaret alanında, belirli bir ürün gamı veya pazar segmenti hakkında bilgi talep ederken, mevcut tüketici eğilimleri veya mevsimsel değişiklikler gibi unsurları da komutunuza dahil etmek, ChatGPT'nin daha alakalı ve uygulamaya yönelik cevaplar vermesine yardımcı olmaktadır. Bu tür detaylar, yapay zekanın analizinin kapsamını genişleterek, daha derin ve anlamlı sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır.

E-ticarette kullanılabilecek diğer yapay zeka araçları

-Midjourney, komutları kullanarak görüntüler oluşturmak için kullanılan bir yapay zeka programıdır. Şu anda, bu yapay zeka uygulamasına yalnızca Discord botu aracılığıyla erişilebilmektedir. Midjourney’de komutlar İngilizce yazıldığında daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

-Tailor Brands, kullanıcıların kurumsal kimlik geliştirme sürecinde önemli bir destek sağlamaktadır. Bu platform, markalaşmanın temel aşamalarını kullanıcıya sunarak, kurumsal kimliğin hızlı ve etkili bir şekilde oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Söz konusu yapay zeka tabanlı araç ile kullanıcılar, markalarının logosunu, kartvizitlerini, sunumlarını ve web sitelerini kolaylıkla tasarlayabilmektedirler. Benzer yapay zeka araçları olarak; LogoAi, Logo-mockup, Looka söylenebilir.

-10Web IO yapay zeka aracı, kullanıcıların web sitesi hazırlamalarına kolaylık sağlar. Bu platform, oluşturulan web sitelerine ödeme sistemlerinin entegre edilmesine imkan tanıyarak, kullanıcıların e-ticaret web sitelerini verimli bir şekilde kurulmasına katkıda bulunmaktadır. Benzer yapay zeka aracı olarak; DesignlyAi, söylenebilir. Aşağıdaki görselde, ilgili web sitesinin ana sayfasında yer alan “Generate Your Website” seçeneğine tıklayarak web sitesi kurulum süreci başlatılmaktadır.

-Opus Pro, uzun biçimli videolardan kısa kliplerin oluşturulmasında kolaylık sağlayan bir yapay zeka video düzenleme yazılımıdır. Bu yazılım, videoları analiz etmek, alakalı ve ilgi çekici klipler oluşturmak için yapay zeka algoritmalarından faydalanmaktadır. Benzer yapay zeka araçları olarak; CapCut, PicsArt söylenebilir.

-Invideo AI, metin tabanlı bilgileri kullanarak video içerikleri oluşturma aracıdır. Kullanıcılar, video oluşturmak istedikleri konunun başlığını platforma girerek, istedikleri video türünün hazırlanmasını sağlayabilirler. Benzer yapay zeka araçları olarak; Text to Video, Kaiber söylenebilir. Invideo AI, belirlenen konu üzerine araştırma yaparak kullanıcıların talep ettiği videoyu üretmeye başlar. 5-10 dakikalık bir YouTube videosu ya da 1 dakikalık kısa bir video olabilir.

-Gamma App, kullanıcıların yapay zeka kullanarak saniyeler içinde belgeler, sunumlar ve web sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir platformdur. Kapsamlı biçimlendirme ve tasarım çalışmalarına gerek kalmadan ilgi çekici içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Benzer yapay zeka araçları olarak; MagicSlides, SlidesPilot söylenebilir. Sonuç Alma Gamma App yapay zeka aracında ilgili alana yapay zekanın hazırlaması istenilen konu yazılır. “Generate Online” butonuna tıklayarak yapay zeka aracının sunumu hazırlaması başlatılmaktadır. Gamma, komut olarak girdiğiniz bir konuyla ilgili de bir sunum hazırlayabilir ya da yüklediğiniz bir dokümanla ilgili de bir sunum hazırlayabilir

-ElevenLabs, içeriği her dilde ve seste evrensel olarak erişilebilir hale getirme misyonuna sahip bir ses yapay zekası araştırma ve dağıtım şirketidir. Benzer yapay zeka araçları olarak; WavoAi, Transcript LOL söylenebilir. ElevenLabs, 20'den fazla dilde ve mevcut sesle yeni konuşma üretme yeteneği sağlayan yapay zeka aracıdır. ElevenLabs size e-ihracat alanında reklam kampanyaları yürütürken kullanacağınız videoların seslendirmesinde kolaylık sağlayacak bir yapay zeka aracıdır. Örneğin; kılavuzda yer alan yapay zeka araçlarından, Invideo üzerinden bir video hazırlayıp daha sonrasında bu videoyu ElevenLabs ile istenilen dil seslendirilir.

-TLDV.io, video içeriğini özetleyerek önemli noktaları çıkaran bir yapay zeka aracıdır. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi popüler platformlarla entegre çalışabilir. Toplantıları kaydetme, transkripsiyon işlemi ve önemli anları işaretleme gibi imkanlar sunmaktadır. Kullanıcılar, toplantı özetlerini ve anahtar noktaları kolayca paylaşabilir ve çeşitli işbirliği araçlarıyla entegre edebilirler. TLDV.io; iş, eğitim ve araştırma gibi alanlarda video içeriğinden hızlı ve etkili bir şekilde faydalanmayı sağlamakta olan kullanışlı bir araçtır.