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E-ihracatta hedef 50 milyar dolar

Türkiye, 2018 yılında yeni bir ihracat rekoru kırmaya hazırlanırken e-ticaret sektörü yönünü ihracata çeviriyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:12
E-ihracatta hedef 50 milyar dolar

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve E-İhracat Platformu İşbirliği ile Avrupa’nın en büyük e-ihracat konferansı “İnternational CrossBorder eCommerce Summit in Eurasia 2018’’ bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde başlıyor.

İLK HEDEF ORTADOĞU

İki gün sürecek olan e-ihracat konferansının lansmanı için ASKON Genel Başkan Vekili Semih Tuncel, DHL Express Genel Müdür Yrd. Boğaç Özsan, JollyChic YK Üyesi Ahmet AlKhatip ve Eİhracat Platformu Kurucu Ömer Nart, konferansın içeriği, katılımcı profili, e-ihracat noktasında gelinen nokta ve beklentileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

e-ihracat’ın yeni bir kavram olduğu ifade eden ASKON Başkan Vekili Semih Tuncel, Türkiye’nin de dahil olduğu Ortadoğu bölgesinde 2020 yılına kadar e-ihracat potansiyelinin 50 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiğini söyledi.

YENİ BİR KAVRAM

Bunun dünyaya uyarlanmasıyla devasa bir ticaret hacminin ortaya çıktığını ifade eden Tuncel, “Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile ASKON olarak bir çalışmamız mevcut. E-ihracat kavramı yeni bir kavram. Öncelikli hedefimiz bir farkındalığın oluşturulması. İkinci etapta da Sayın Bakanımızla birlikte 2018 ihracat hedefinin ortaya konması ve sonrasında da bu hedefin büyüyerek artırılması” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:12
  1. İstanbul
  2. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
  3. E-İhracat Platformu İşbirliği
  4. ASKON Genel Başkan Vekili Semih Tuncel
  5. ASKON

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