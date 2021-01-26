E-Fatura nedir? e-Fatura nasıl kullanılır?

Hayatın her noktasında yer alan elektronik sistemler sayesinde artık faturalarda elektronik olarak bildiriliyor. E-Fatura sisteminin genel amacı zaman ve paradan tasarruf ederek aynı zamanda çevreyi muhafaza etmektir.

E-Fatura nedir?

E-Fatura internet ortamı üzerinden faturaların bildirildiği sistem olarak geçer. Bu sistemin en büyük avantajı kağıt ve baskı masrafı yapılmamasıdır. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte geliştirilen sistem sayesinde artık matbu faturaların yerini e-Fatura alıyor. Birçok şirket ve işyeri bu sisteme geçme kararı aldı.

E-Faturanın avantajları nelerdir?

E-Faturanın avantajları şu şekilde; Kağıt ve mürekkep masrafından kurtulmak, kargo masrafından kurtulmak, elektronik ortamda işlemlerin daha hızlı olması sebebiyle zamandan tasarruf etmek, elektronik sistemde tüm verilerin kaydolması avantajı, sistemde her şeyin otomatik olması durumu hata payını azaltmasıdır. Bunların sayesinde e-Fatura ile baskı, postalama ve arşivleme gibi işlemler için ödeme yapılmazken, kağıt kullanılmaması da çevre sağlığı için önem taşımaktadır.

E-Faturanın dezavantajları nelerdir?

E-Fatura sistemine geçen firmaların mali mühür bulundurmalı gerekmektedir. Ancak şahıs şirketleri için bu zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca e-Fatura sistemine katılanlar bu sistemden çıkamamaktadır. Ayda en fazla 500 fatura işlemi yapılabilirken ek ücret ödemeden sistemdeki diğer modüller kullanılamamaktadır.

E-Fatura sistemine nereden, nasıl geçilir?

İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesine giriş yapılması gerekir. Daha sonra karşınıza çıkan başvuru formunu doldurup gönder tuşuna tıkladıktan kısa bir süre sonra işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.