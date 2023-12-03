E-fatura finansal avantaj sağlıyor

Birçok ülkede e-Fatura uygulamaları yasal bir zorunluluk haline geldi. Bu nedenle, KOBİ’lerin bu yeni düzenlemelere uyum sağlamaları önemli. e-Fatura kullanımı, işletmelerin vergi mevzuatlarına uygunluğunu sağlamalarına yardımcı oluyor.

E-dönüşüm Uzmanı Büşra Sevim Tok, e-Fatura manuel iş süreçlerini azaltarak fatura işlemlerini hızlandırdığını ve arşivleme gibi geleneksel fatura işlemlerinin yol açtığı maliyetleri de önemli bir ölçüde tasarrufa dönüştürdüğünü belirtti.

Tok, e-fatura ile doğal kaynakların kullanımının azaldığını belirterek “Sadece arşivleme değil kağıt, baskı, posta gibi geleneksel fatura işlemleri önemli bir maliyet kalemi oluşturur. e-Fatura ile, bu maliyetler büyük ölçüde azalır. Kağıt, mürekkep ve posta masrafları ortadan kalktığından, işletmeler hem doğrudan hem de dolaylı olarak maliyetlerinde önemli bir tasarruf elde ederler. Aynı zamanda e-Fatura kağıt kullanımını minimize ederek işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı oluyor. Geleneksel fatura süreçleri için kullanılan kağıtların üretimi, taşınması ve depolanması enerji tüketimi ve doğal kaynak kullanımını artırırken, e-Fatura sayesinde bu olumsuz etkiler en aza indiriliyor. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarına göre 2010 yılında sadece 114 iken şuan 400’binden fazla. Bu artış göstermekte ki dijital çağın getirisi olarak artan pazardan en etkili biçimde faydalanabilmek adına işletmeler zaman ve maliyetten tasarruf ederken kaynaklarını ve enerjilerini kara dönüştürebilmek adına e-Fatura süreçlerini tercih etmekte” dedi.

Tok son olarak ise, "Kağıt fatura işlemleri sık sık hata riski taşır. Ancak e-Fatura sistemi, otomatik veri girişi ve doğrulama özellikleri ile hataları en aza indirir. Bilsoft Yazılım olarak kurulduğumuz günden bu yana binlerce müşteriye e-Faturaya geçiş ve kullanımı süreçlerinin tamamında talep ettiği desteklere cevap verebilmek adına 7/24 çalışmamıza devam etmekteyiz" ifadelerinde bulundu.