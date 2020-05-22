  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5

Haziran öncesi gözler Albayrak’ta
için kalan
Spor

e-EURO 2020 sanal turnuvası öncesinde milli futbolculardan, e-millilere destek

UEFA tarafından düzenlenen ve Türkiye e-Milli Takımı’nın da mücadele edeceği e-EURO 2020 sanal futbol turnuvası yarın başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:32:09 -
e-EURO 2020 sanal turnuvası öncesinde milli futbolculardan, e-millilere destek

UEFA tarafından düzenlenen ve Türkiye e-Milli Takımı’nın da mücadele edeceği e-EURO 2020 sanal futbol turnuvası yarın başlayacak. Türkiye’yi Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu’nun temsil edeceği turnuva öncesinde milli futbolculardan destek geldi.


UEFA tarafından düzenlenen e-EURO 2020 yarın start alacak. Türkiye e-Milli Takımı’nın da yer alacağı turnuvada, Ay-Yıldızlıları Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu temsil edecek. 20 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde oynanan Play-Off turunda Kazakistan ve Litvanya’yı geride bırakarak grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 takım arasına katılma hakka kazanan Türkiye e-Milli Takımı’na yarın başlayacak olan turnuva öncesinde futbolculardan destek geldi. Kaan Ayhan, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman ve Ozan Kabak, çektikleri videolarla, turnuva öncesinde Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu’ya başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı